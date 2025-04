Pogačar se je izstrelil kot puščica in zmagal v deževnih Ardenih (VIDEO)

Nova dirka, nova zmaga! Tadej Pogačar je veliki zmagovalec Valonske puščice (Ciney-Huy, 205,2 km). Na ciljnem vzponu na zloglasni Mur de Huy (povprečni naklon 10 %, največji 17 %), ki mu rečejo »zid«, mu ni bil nihče kos, tudi ne Remco Evenepoel. To je šesta zmaga v sezoni za zvezdnika ekipe UAE Emirates. Za deset sekund je ugnal Francoza Kevina Vauquelina in za 12 Britanca Thomasa Pidcocka. Evenepoel je bil deveti.

Najboljši kolesar na svetu je napadel kakšnih 400 metrov pred ciljem in suvereno strl konkurenco ter dvignil roki v znak zmagoslavja. Dirka v belgijskih Ardenih, spomladanska klasika, je minila v deževnem in mrzlem vremenu, ki pa junaku s Klanca pri Komendi ni prišlo do živega. V nedeljo bo nastopil tudi na spomeniku Liege-Bastogne-Liege.

Pogačar je premagal prijatelja Remca Evenepoela. FOTO: Dirk Waem/AFP

V nedeljo je svetovni prvak moral priznati poraz na dirki Amstel Gold, kjer ga je premagal Mattias Skjelmose. Na Valonski puščici je komaj 26-letni Slovenec zmagal drugič po letu 2023.

»Zares je lepo spet zmagati tukaj. Bil je težek zaključek, čudovit klanec, a za kolesarja ne tako lep. Vreme je bilo slabo, zato je bila dirka še težja. Zmaga mi veliko pomeni. Ekipa je dobro sodelovala in se držala načrta. Fantje imajo dobre noge. Veselim se že nedelje in upam na novo zmago,« je po dirki povedal premraženi Pogi, ki je nosil kapo.

V zelo zahtevnih vremenskih razmerah je v dežju prišlo do nekaj padcev, med njimi se je na tleh znašel tudi Danec Skjelmose, ki je kasneje zaradi poškodb in odrgnin odstopil, je poročala STA.

Za Pogačarja je to 94. zmaga v karieri in šesta letos, potem ko je slavil dve etapni zmagi in osvojil skupni seštevek dirke po ZAE, nato pa je bil najboljši še na enodnevnih klasikah Strade Bianche ter na spomeniku po Flandriji. Na dirki sta nastopila še dva Slovenca: Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) je bil 30. (+1:21), Domen Novak pa je bil pomočnik Pogačarju.

V nedeljo bo za konec spomladanske sezone enodnevnih klasik na sporedu še četrti spomenik Liege-Bastogne-Liege. Na njem bo Pogačar lovil tretjo zmago po slavju leta 2021 in lani.

Izidi, 89. Valonska puščica: Ciney - Huy (205,1 km):

1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG) 4:50:15

2. Kevin Vauquelin (Fra/Arkea-B&B Hotels) + 0:10

3. Thomas Pidcock (VBr/Q36,5) 0:12

4. Lenny Martinez (Fra/Bahrain-Victorious) 0:13

5. Ben Healy (Irs/EF Education-EasyPost) isti čas

6. Santiago Buitrago (Kol/Bahrain-Victorious) 0:16

7. Romain Gregoire (Fra/Groupama-FDJ) isti čas

8. Thibau Nys (Bel/Lidl-Trek)

9. Remco Evenepoel (Bel/Soudal Quick-Step)

10. Mauro Schmid (Švi/Jayco-AlUla) 0:19

30. Gal Glivar (Slo/Alpecin-Deceuninck) 1:21

odstop: Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates-XRG)