Jan Tratnik tudi uradno k Rogličevim rdečim bikom

Prestop Jana Tratnika k Red Bullu Bori Hansgrohe je bil že vse od zgodnje pomladi javna skrivnost v kolesarskih krogih. Zdaj je končno postal uraden, rdeči biki so zaželeli dobrodošlico 34-letnemu Idrijčanu, ki je letos pokazal, da mu kljub starosti moči še ne pojenjajo, saj je februarja na belgijski klasiki Omloop Het Nieusblad slavil največjo zmago v karieri, na olimpijskih igrah v Parizu pa je po izjemno bojeviti predstavi zasedel 8. mesto.

»Morda nisem najmlajši, vendar sem zelo vesel, da se bom pridružil ekipi s tako visokimi ambicijami. Še vedno imam veliko osebnih ciljev, vendar si tudi želim deliti svoje izkušnje z mladimi fanti in ekipi pomagati, da bo premikala meje na vseh področjih,« je v izjavi za javnost povedal Tratnik, ki se mu letos izteče pogodba z ekipo Visma Lease a Bike.

V nizozemski zasedbi se je lani pridružil Primožu Rogliču, njune poti so se ločile za eno sezono, prihodnje leto pa bosta izkušena Slovenca spet združila moči. »Nadarjenost potrebuje izkušnje. Zato je bilo za nas pomembno, da smo podpisali pogodbo z nekom, ki je že več sezon v karavani. Jan je vzorčni primer kolesarja, ki se zna podrediti ekipi, a ima tudi lakoto in moč za to, da uspehe dosega tudi sam,« pa je Tratnikov prihod komentiral ustanovitelj, direktor in solastnik ekipe Ralph Denk.

Red Bull Bora Hansgrohe se sicer vztrajno krepi za sezono 2025. Pred Tratnikom so najavili številne druge okrepitve, prihajajo tudi Oier Lazkano (Movistar), Giulio Pellizzarri (VF Group Bardiani CSF), Laurence Pithie (Groupama FDJ), Finn Fisher-Black (UAE) ter brata Mick in Tim van Dijke (oba Visma Lease a Bike).