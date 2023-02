Pogačarju še tretja etapa na dirki po Andaluziji

Tadej Pogačar je dobil še četrto etapo kolesarske dirke po Andaluziji, kar je že njegova tretja etapna zmaga na dirki in četrta v sezoni. Slovenski as je za 50. zmago profesionalne kariere v zadnjih 100 metrih zadnjega vzpona strl Španca Enrica Masa, na cilju je imel pred njim tri sekunde prednosti.

V skupnem seštevku pa ima pred zadnjo etapo minuto in 14 sekund prednosti pred Špancem Mikaelom Lando.

»Za nami je res težek dan. Od začetka do konca so nas napadali, bilo je težko vse nadzorovati. Mi smo imeli tudi smolo z zgodnjim padcem Rafala Majke. A fantje so opravili neverjetno delo in res smo lahko veseli zmage. Moji pomočniki so fantastični, a vsi skupaj postajamo utrujeni. Jutri je še ena težka etapa, tekmeci se zagotovo ne bodo predali, spet nas bodo napadali. Skupna zmaga je sicer blizu, a moramo ostati zbrani,« je po zmagi v 164,6 kilometra dolgi etapi od Olvere do Iznajara dejal Pogačar.

Etapa je imela štiri kategorizirane vzpone, tudi na drugih delih je bila razgibana, dolge ravnine praktično ni bilo. Po pričakovanju se je izoblikovala ubežna skupina, ki pa za razliko od dneva prej ni zdržala do konca. Še najdlje je v begu vztrajal Pavel Sivakov, ki pa sta ga na predzadnjem vzponu ujela in prehitela najmočnejša Mas in Pogačar.

Po zaslugi Mateja Mohoriča, pomočnika Lande, je na spustu dvojico zasledovalna skupina ujela, a na zadnjem, slab kilometrov dolgem klancu sta spet pokazala moč, Pogačar pa zmage ni hotel prepustiti, predvsem zaradi truda, ki so ga pokazali njegovi moštveni kolegi iz ekipe UAE Emirates. Ta je na dirki dobila vseh pet etap, Pogačar pa se je veselil svoje 50.

Mohorič je v etapi zasedel 15. mesto, zaostal je dve minuti in deset sekund, Pogačarjev moštveni kolega Domen Novak pa je cilj prečkal med zadnjimi, zaostal je 18 minut in 50 sekund. V skupnem seštevku je Mohorič 35. (+18:32), Novak pa 106., zadnji.

Zadnja etapa bo spet vsebovala štiri kategorizirane vzpone, vendar tri že v prvi polovici 185 kilometrov dolge etape. Ob koncu je kar nekaj ravnine, zaključek pa je spet na krajšem klancu.