Roglič je sestavil koalicijo proti Pogačarju

V nadaljevanju preberite:

Skupina kolesarjev je vedno močnejša od enega, pravi stara kolesarska modrost. Na to pred 109. Tourom računajo tudi v ekipi Jumbo Visma Primoža Rogliča. Nizozemska zasedba naj bi s slovenskim asom, velikim danskim upom Jonasom Vingegaardom in belgijskim zvezdnikom Woutom van Aertom sestavila koalicijo, ki naj bi s prestola vrgla kralja dirke po Franciji zadnjih dveh let Tadeja Pogačarja.