Roglič, Pogačar in Slovenija kraljujejo na lestvici UCI

Lestvica UCI Posamično: 1. Roglič (Slo, Jumbo Visma) 5016, 2. Pogačar (Slo, UAE) 3823, 3. Van Aert (Bel, Jumbo Visma) 3161, 4. Van der Poel (Niz, Alpecin Fenix) 2706, 5. Alaphilippe (Fra, Deceuninck Quick Step) 1873, 83. Mohorič (Slo, Bahrain Victorious) 460, 88. Mezgec (Slo, BikeExchange) 450, 208. Polanc (Slo, UAE) 188, 258. Tratnik (Slo, Bahrain Victorious) 148.

Države: 1. Slovenija 10.246, 2. Belgija 9617, 3. Francija 9468, 4. Nizozemska 7493, 5. Italija 7104.





Ključen bo Liege

Tako kot so bili uspehi, ki jih v zadnjih dveh sezonah dosegata(Jumbo Visma) in(UAE), za slovensko kolesarstvo pred nekaj leti še nepojmljivi, bi bil tudi sedanji vrstni red na vrhu svetovne jakostne lestvice tedaj domena znanstvene fantastike. Roglič je z zmago na dirki po Baskiji na 1. mestu povečal prednost pred zasledovalci na lestvici UCI, na baskovskih cestah tretjeuvrščeni Pogačar pa se je na 2. mestu tudi oddaljil od preostanka sveta. Med državami je po zaslugi naših zvezdnikov Slovenija na vrhu spet prehitela Belgijo.Roglič je na vrhu lestvice končal že sezoni 2019 in 2020, vmes mu je za nekaj tednov po zmagi na Touru primat odvzel Pogačar, ki pa je po rojakovi ponovitvi zmage na Vuelti spet padel na 2. mesto. Ta vrstni red bo bržkone obveljal vse do konca julijskega Toura, če ne še dlje, saj je Roglič po zadnjem uspehu prebil mejo 5000 točk (5016) in ima skoraj 1200 točk (zmaga na dirki po Franciji je vredna 1000 točk) prednosti pred Pogačarjem (3823).Slovenskima gospodarjema etapnih dirk sledi belgijski velemojster za enodnevne dirke(3161), ki pa z rojaki ni mogel zaustaviti ponovnega vzpona na vrh Slovenije (10.246). Ta je odvisna predvsem od dveh najmočnejših adutov, vendar so k 1. mestu prispevali tudi posamično 83.(Bahrain Victorious, 460), 88.(BikeExchange, 450), 208.(UAE, 188) in 258.(Bahrain Victorious, 148).Tu se bo težje obdržati na vrhu, saj tradicionalne evropske (vele)sile premorejo precej več vrhunskih kolesarjev, ki nabirajo točke. Za Slovenijo bo med dirkami ta mesec (nedelja, 25.) ključna najstarejša belgijska klasika Liege–Bastogne–Liege, na kateri bodo Roglič, Pogačar in Mohorič branili točke za lansko 1., 3. in 4. mesto.