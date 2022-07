Štangelj: Pogačar in Roglič nista naša neposredna tekmeca

V nadaljevanju prebetie:

Gorazd Štangelj je tako kot Andrej Hauptman del tistega slovenskega kolesarskega rodu, ki se je na prelomu tisočletja prvi odločil za množični »prebeg« v tujino. To so bili fantje, ki so se večinoma v dresih italijanskih profesionalnih ekip močno približali svetovnemu vrhu, ko so se vrnili domov, pa so svoje znanje delili z nasledniki.