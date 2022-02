Tadej Pogačar spet pičil kot kobra

Tadej Pogačar je spet tam, kjer smo ga vajeni. Po zmagi v 4. etapi dirke po Združenih arabskih emiratih je oblekel rdečo majico vodilnega na dirki, na kateri brani lansko zmago. Slovenski kapetan ekipe UAE si je 31. zmago v karieri prikolesaril z ubijalskim šprintom v klanec, na katerega tekmeci niso imeli odgovora.

Vse, kar je bilo taktično zanimivega, se je na 181 km dolgi preizkušnji zgodilo na 21,1 km dolgem ciljnem vzponu na Džebel Džajs. Okoli 15 km pred ciljem je Pogačar svojim moštvenim kolegom zaukazal narekovanje ostrega tempa, ki je počasi, a vztrajno redčil vrste tekmecev. Kazalo je že, da bo 23-letni šampion s Klanca pri Komendi napadel od daleč, vendar se je odločil za napeto taktično bitko, v kateri je skoraj vse do cilja le odgovarjal na poteze tekmecev.

Ko je 200 metrov pred ciljem naposled pičil, pa je to storil s hitrostjo kobre, med njim in zasledovalci se je nemudoma pojavila vrzel za nekaj dolžin kolesa. Tako je imel čas, da je pred ciljno črto dvignil roko in se veselil svoje prve zmage v letu 2022. V klanec sta tovrstnega šprinta ta čas na svetu bržčas sposobna le Pogačar in Primož Roglič, ki je na Džebel Džajsu leta 2019 tudi v šprintu slavil zmago, nato pa je bil najboljši tudi v skupnem seštevku dirke.

Ganna le dve sekundi zadaj

Kot kaže, bo to letos spet uspelo Pogačarju, ki ima ta čas sicer le dve sekundi prednosti pred Filippom Ganno (Ineos), specialistom za vožnjo na kronometer, ki se je tokrat presenetljivo dobro držal v klanec in so mu pripisali čas prve zasledovalne skupine 3 sekunde za Pogačarjem, ki je sicer prejel 10 odbitnih sekund za zmago. Tako je nadoknadil 11 sekund zaostanka za Italijanom po 3. etapi.

Danes sta bila sicer Pogačarju najbližje njegova najmočnejša papirnata tekmeca Adam Yates (Ineos) in Aleksander Vlasov (Bora Hansgrohe), ki bosta, kot kaže, tudi v nadaljevanju dirke najbolj nevarna za Slovenca – Rus zaostaja 13 sekund, Britanec pa 15.

Pred karavano sta dve ravninski etapi, dirka pa se bo končala z odločilno 7. etapo in ciljnim vzponom na Džebel Hafit, na katerem je Pogačar že lani slavil zmago.