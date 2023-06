Tragedija na dirki po Švici, umrl je Gino Mäder

Tragična novica z dirke po Švici je pretresla tudi karavano dirke po Sloveniji. Gino Mäder je izgubil svojo zadnjo bitko, poškodbe pri padcu v peti etapi dirke po Švici so bile prehude.

Žalostno novico je sporočila njegova ekipa Bahrain Victorious, ki se je osebju bolnišnice v Churu zahvalila, da je storila vse v bitki za življenje 26-letnega Švicarja, ki je preminil danes ob 11.30. Usodni padec se je zgodil včeraj popoldne, med spustom s prelaza Albula je pri hitrosti okoli sto kilometrov na uro izgubil nadzor nad kolesom in pristal v strugi potoka ob cesti. Reševalci so do njega prišli v dveh minutah in ga že takrat oživljali 25 minut.

»Potrti smo zaradi izgube našega izjemnega kolesarja Gina Mäderja. Njegovi talent, predanost in navdušenje so bili navdih za vse nas. Ne samo da je bil izredno nadarjen kolesar, ampak je bil tudi odlična oseba. Njegovi družini in bližnjim izrekamo naše iskreno sožalje in naše misli so z njimi v tem težkem času. Bahrain Victorious bo dirkal njemu v čast in ohranil spomin nanj na vsaki cesti, na kateri bomo dirkali. Odločeni smo, da bomo pokazali duha in strast, ki ju je pokazal Gino, in vedno bo ostal sestavni del naše ekipe,« se je od Mäderja poslovil slovenski direktor ekipe Bahrain Victorious Milan Eržen.

Gino Mäder je bil sicer eden od najboljših švicarskih kolesarjev, med profesionalci je slavil tri zmage, največja je bila v šesti etapi Gira 2021. Slovenski ljubitelji kolesarstva se ga sicer najbolj spominjajo s sedme etape dirke Pariz–Nica 2021, na kateri je bil po dolgem pobegu tik pred zmago, vendar ga je v zadnjih metrih ujel Primož Roglič.

Njegova smrt odpira veliko polemiko v kolesarskih krogih, številni kolesarji, tudi svetovni prvak Remco Evenepoel, so odsek trase dirke po Švici, na katerem se je zgodil usodni padec, ocenil za preveč nevarnega in neprimernega za preizkušnje na najvišji ravni. Sožalna sporočila prihajajo z vsega sveta, današnja šesta etapa dirke po Švici pa ne bo tekmovalna. Kolesarji bodo prekolesarili le zadnjih 30 kilometrov, ki jih bodo posvetili spominu na Mäderja.