V 18 moških ekipah in 14 ženskih skupno osem Slovencev

Mednarodna kolesarska zveza (UCI) je danes podelila licence za nastopanje na najvišji ravni kolesarstva v svetovni seriji. Licenco je prejelo 18 moških in 14 ženskih ekip, v katerih bo po doslej znanih podatkih o pogodbah tekmovalo sedem slovenskih kolesarjev in ena kolesarka.

V moški konkurenci je licenco izgubilo moštvo Qhubeka NextHash, Bahrain Victorious s tričlansko slovensko zasedbo pa je licenco dobil naknadno. Na seznamu sedemnajsterice so še Ag2r Citroen, Astana Kazahstan, Bora Hansgrohe, Cofidis, EF Education Nippo, Groupama FDJ, Ineos Grenadiers, Intermarche Wanty Gobert, Israel Start Up Nation, Jumbo Visma, Lotto Soudal, Movistar, Quick-Step Alpha Vinyl, BikeExchange, Team DSM, Trek Segafredo in UAE Team Emirates.

Primož Roglič bo še naprej glavni adut Jumba Visme. FOTO: Jorge Guerrero/AFP

V svetovni seriji bo še naprej nastopalo sedem slovenskih kolesarjev. Tadej Pogačar in Jan Polanc bosta člana UAE Team Emirates, Primož Roglič bo del Jumba Visme, Matej Mohorič, Jan Tratnik in Domen Novak bodo pedala še naprej poganjali za Bahrain Victorious, medtem ko bo Luka Mezgec še eno leto član BikeExchangea Jayca.

Pri ženskah le Urška Žigart

Pri ženskah je licenco dobilo šest novih ekip, med njimi tudi novoustanovljena UAE Team Emirates. Licenčna komisija UCI je naknadno licenco podelilo še ekipi DSM. Od ostalih so licenco obdržale ekipe Canyon Sram, FDJ Nouvelle Aquitaine, Liv Racing Xstra, Movistar, BikeExchange, SD Worx in Trek-Segafredo, pridobile pa so jo ekipe EF Education Tibco, Human Powered Health, Roland Cogeas Edelweiss, Jumbo Visma ter Uno X Pro.

V ženski konkurenci bo od slovenskih tekmovalk v svetovni seriji po doslej znanih podatkih o pogodbah nastopala Urška Žigart v dresu BikeExchangea Jayca.

Sezona moške svetovne serije se bo začela 20. februarja z dirko po Združenih arabskih emiratih, kjer bo zmago branil Pogačar, ženska pa 5. marca s preizkušnjo Strade Bianche.