Cavendish morda še ni rekel zadnje

Mark Cavendish je v solzah in bolečinah končal nastop na letošnjem Touru, na katerem mu ni uspelo doseči 35. zmage, s katero bi prekosil legendarnega Eddyja Merckxa, ampak morda bo dobil še eno priložnost.

Kazahstansko moštvo Astana je namreč britanskemu šprinterju, ki je pri 38 letih napovedal slovo od profesionalnega kolesarstva, ponudilo enoletno podaljšanje pogodbe, da bi lahko tudi naslednje leto nastopil na dirki po Franciji.

Cavendish, ki je dobil zadnjo etapo Gira d'Italia, si je po padcu v sobotni etapi zlomil ključnico in tako naj bi se končala 17 let dolga in bogata kariera. Ali pa tudi ne ...

»Da, želimo, da Mark ostane z nami do leta 2024, gre na svoj 15. Tour in pride do 35. etapne zmage,« je za L'Equipe potrdil športni direktor in bivši vrhunski kolesar Aleksander Vinokurov.

Mark Cavendish je dobil zadnjo etapo Gira. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

»Sam sem imel hudo nesrečo na Touru leta 2011, ki naj bi bilo moje zadnje, ampak nisem se hotel posloviti na tak način,« je povedal 48-letni Vinokurov, ki je leto kasneje osvojil zlato kolajno na OI v Londonu. »Marc ima podobno mentaliteto in odločnost. Še vedno lahko doseže cilj. Mi mu ponujamo še eno priložnost, vse je pa odvisno od njega.«

Cavendish je v karieri zbral 161 zmag, 34 na Touru, kolikor jih ima tudi veliki Merckx.