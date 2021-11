Bela hiša po petih letih znova sprejela prvake NBA

Slednji so se kot prvi košarkarski kolektiv po petih letih odzvali vabilu prvega moža ZDA, potem ko so pred tem v času mandata Donalda Trumpa tri moštva to možnost zavrnila, poročajo tuje tiskovne agencije, med njimi tudi francoska AFP. Obisk košarkarjev Milwaukeeja je bilo prvo srečanje prvakov lige NBA s predsednikom Združenih držav Amerike po novembru 2016, ko je tedanji predsednik Barack Obama sprejel Cleveland Cavaliers z LeBronom Jamesom.

Proti obisku Bele hiše so se v času Trumpovega mandata v letih 2017 in 2018 zaradi nestrinjanja s politiko tedanjega predsednika izrekli košarkarji Golden State Warriors, Toronto Raptors in Los Angeles Lakers pa v letih 2019 in 2020. Letos so se prvaki Bucks povabilu odzvali. Predsednik Biden je na slovesnosti pohvalil enotnost moštva in njihove vrednote zunaj igrišč, predvsem po bojkotu tekme končnice v letu 2020 zaradi policijskega nasilja.

Biden: Lahko se vam le zahvalim

»Lani ste se kot moštvo povezali po strelskem napadu na Jacoba Blaka, ljudi ste prebudili, ko je bilo to najbolj potrebno. Poklical sem vašega trenerja in resnično ste pri ljudeh vzbudili željo po volitvah, tudi zdaj med pandemijo ste se zavzemali za cepljenje. Res se vam lahko le zahvalim,« je ob vseh čestitkah za košarkarske dosežke dejal Biden.

Bucks, ki so osvojili prvi naslov po letu 1971, so 46. predsedniku ZDA Bidnu podarili dres s številko 46.

»Za vse, ki ste tam zunaj, naša ekipa je primer trdega dela in odrekanja. Če si omislite nek cilj in se vsak dan zbudite z željo, da postanete boljši v vsem, kar počnete, vsem, kar ljubite, in si drznete sanjati, lahko storite prav vse. To jaz počnem vse življenje, kar me je pripeljalo celo do Bele hiše. Nikoli nič ne jemljite kot samoumevno. Trdo delajte in vse bo mogoče,« je v zaključnem delu govora dejal najkoristnejši igralec finala Grk Giannis Antetokounmpo.