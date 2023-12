Detroit izenačil neslavni rekord, igralci ostali brez besed

Košarkarji Detroita nadaljujejo redko videni niz porazov v ligi NBA, trenutno so pri razmerju zmag in porazov 2-27. Rekordni 26. zaporedni poraz so vknjižili proti Brooklynu in izenačili rekord lige, ki sta ga doslej držala Philadelphia (2013/14) in Cleveland (2010/11).

Zgodba Detroita je še bolj zaskrbljujoča, ker za razliko od sorekorderjev v sezono niso šli z namenom, da izgubijo čim več tekem. Njihov trener Monty Williams je najbolj plačani trener v ligi (12 milijonov dolarjev na sezono), Detroit pa še vedno ne najde poti do zmage.

»To je najtežji trenutek, kar ga je večina med nami doživela v košarki, zagotovo pa v ligi NBA,« je komentiral center Isiah Stewart, ki se je pojavljal tudi v kombinacijah za prestop k Dallasu. Detroit ostaja najslabša ekipa v ligi, kljub povratku Bojana Bogdanovića pa je težko verjeti, da se za Pistonse obeta preobrat.