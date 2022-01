Dirk Nowitzki še zadnjič v glavni vlogi z Luko Dončićem

V nadaljevanju preberite:

Prvi dnevi leta 2022 so svetu prinesle nove zloslutne napovedi, košarkarjem Dallasa pa se je med črnimi oblaki v ligi NBA prikazala tudi mavrica. Zadnji poraz so doživeli 30. decembra, nato pa dosegli štiri zmage, kar njihov najdaljši niz v sezoni. Še posebej ponosni so na zadnji uspeh, saj so tudi brez Kristapsa Porzingisa spravili na kolena vodilno moštvo prvenstva Golden State z 99:82. Pravljični večer so zaokrožili z uradno upokojitvijo dresa s številko 41, ki ga je dolgih 21 let nosil klubska legenda Dirk Nowitzki. Ob slovesu je vnovič namenil nekaj lepih besed Luki Dončiću.