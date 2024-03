Trojka Dončića in čudežni met Irvinga za sanjski zaključek Dallasa

Košarkarski navdušenci so uro pred začetkom tekme med Dallasom in Denverjem dobili dobro novico – Luka Dončić je bil nared za dvoboj z Nikolo Jokićem. In tekma res ni razočarala, spremljali smo bojevito igro in dobro obrambo na obeh straneh, v zaključku pa sta Dončić in Kyrie Irving poskrbela, da je s 107:105 zmaga ostala doma. Dončić je dosegel 37 točk.

Slovenski as je bil vprašljiv za nastop, a se v igri to ni poznalo. V prvem polčasu je dosegel 23 točk, čeprav ni bil najbolj razpoložen pri metu, a je izsiljeval osebne napake in zadeval proste mete, odlično se je znova znašel v raketi. Če bi Dallasu stekel met z razdalje, bi se polnila tudi statistika asistenc Dončića, ki je zalagal soigralce z lepimi podajami, a so bili po vrsti nenatančni.

Tekma je bila evropska, trda, z dobro obrambo na obeh straneh in nižjim rezultatom, kot smo ga iz lige NBA vajeni. Dončić je v tretji četrtini za kratek čas odšel v slačilnico, a se je nato vrnil na parket. Tekma je bila napeta do samega zaključka, ko se je zdelo, da bo Denver izvlekel zmago, čeprav je bil Dallas večji del zadnje četrtine v prednosti. Nato je najprej udaril Luka in zadel trojko z osmih metrov, na drugi strani Jamal Murray ni zadel odprtega meta iz polrazdalje, čeprav je prej lepo strl obrambo Dallasa. Jason Kidd je poklical minuto odmora in domačinom je ostalo 2,8 sekunde za zadnji met.

Vsi so pričakovali akcijo za Dončića, do žoge pa je prišel Kyrie Irving in z linije prostih metov z levico v visokem loku vrgel žogo prek Jokića in ob zvoku sirene je poletela skozi mrežico. Neverjeten zaključek tekme, ki je pokazal, zakaj lahko na pravi dan Dallas preseneti vsakogar.

Derbi dveh kandidatov za MVP-ja lige je dobil Dončić, ki je 37 točkam (met 12/27, 5/11 za tri) dodal še 9 skokov in 3 asistence. Jokić je bil tokrat bolj zadržan, ustavil se je pri 16 točkah (6/16 iz igre), ni mu stekel met z razdalje, dodal jim je še 11 skokov in 7 asistenc.