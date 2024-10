Kelti izenačili rekord, nato se jim je met ohladil

Igralci Boston Celtics so na uvodni tekmi sezone severnoameriške košarkarske lige NBA proti New York Knicks, ki so jo dobili s 132:109, zadeli 29 metov za tri točke, s čimer so izenačili rekord, postavljen leta 2020. Najboljši strelec z razdalje Bostona je bil Jayson Tatum, ki je zadel osem tovrstnih metov, Derrick White jih je zadel šest, Jaylen Brown, najkoristnejši igralec finala minule sezone, je zadel pet metov za tri. K vsoti 29 uspešnih metov izza črte za tri točke so prispevali tudi Jrue Holiday, Al Horford, Sam Hauser in Payton Pritchard.

Kelti so izenačili rekord, ki so ga postavili igralci Milwaukee Bucks proti Miami Heat leta 2020. Na takratni tekmi so za tri zadeli vsi igralci Milwaukeeja z izjemo grškega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa, največ metov z razdalje je zadel Jrue Holiday (6), ki sedaj igra za Boston. Milwaukee je tekmo dobil s 144:97. Bucks so podrli rekord Houston Rockets in Utah Jazz, ekipi sta zadeli 28 metov za tri točke.

Ko so aktualni prvaki lige NBA izenačili rekord, se je njihov met ohladil. Zgrešili so naslednjih trinajst poskusov izza črte, občinstvo pa je vzklikalo »Še ena trojka!«. Brown se je po tekmi pošalil, da so bili »uročeni«, tekmo so končali z 29 zadetimi meti z razdalje od 61.