Dončić priletel z glavo med gledalce, odšel je z nasmeškom

Tokratni obračun Dallas Mavericks in San Antonio Spurs še zdaleč ni spominjal na uvodna v sezoni, ki sta s skupno razliko šestih točk pripadla ekipi Luke Dončića. Ta je tokrat z 32 točkami, 12 skoki in 15 asistencami blestel v dvorani lokalnih rivalov, enako število točk je prispeval tudi Kristaps Porzingis za končnih 123:109 v korist Dallasa. Pri domačih ostrogah, ki jih vodi legendarni Gregg Popovich, avgusta olimpijski prvak z reprezentanco ZDA, je Devin Vassell dosegel 20, Dejounte Murray in Keldon Johnson 15, Doug McDermott pa 14 točk.

To je bila četrta zmaga na zadnjih petih tekmah za Dallas, medtem ko Spurs v tej sezoni še niso povezali dveh zmag. Tekmo so sicer zaključili z nizom 20:9, a je Dončić s soigralci zanesljivo ubranil prednost iz prvega polčasa, ko so se gostje izkazali z izjemno zanesljivim napadom in vsega eno izgubljeno žogo (do konca tekme le pet). Porzingis je prišel na svoj račun proti nizki postavi oslabljenih Spurs, ki so lahko zaradi poškodb, bolezni in/ali igranja v razvojni ligi računali le na deset košarkarjev. Zaradi koronavirusnih protokolov so pogrešali tudi prvega centra Jakoba Poeltla.

Slovenski as se je le nasmehnil

Porzingis, ki je tudi v tokratni sezoni že izpustil več kot polovico tekem zaradi težav s poškodbo (tokrat spodnji del hrbta), se je na zadnjih dveh tekmah izkazal že s 54 točkami. 23 jih je na svojem prvem nastopu proti San Antoniu v sezoni dosegel že do konca polčasa, z ogromne razdalje je zaključil drugo četrtino in postavil rezultat 68:57. Iz igre je na koncu metal 12:22 (3:9 za tri).

Dončić je bil deležen grdega prekrška s hrbta Drewa Eubanksa in z glavo pristal med gledalci v drugi vrsti, a se ni preveč vznemirjal in vse skupaj pospremil z nasmeškom. Zadnja tekma teksaških rivalov bo na sporedu šele povsem na koncu rednega dela sezone, 10. aprila.

Vse, kar je Dončiću ostalo po obisku tribun, je bil očitno vonj po pivu:



Uspešen povratek Jokića: Denver še vedno brez Čančarja, Golden State suvereno prek Chicaga

Vlatko Čančar še ni nared za igro v ekipi Denverja, ki je tokrat spet s pomočjo Nikole Jokića, ki je odslužil tekmo kazni po odmevnem prerivanju na tekmi z Miamijem, na svojem parketu ugnal Atlanto s 105:96. Jokić, najkoristnejši igralec minule sezone, je zabeležil trojnega dvojčka (22 točk, 19 skokov in 10 asistenc). Aaron Gordon je dosegel točko več za Denver, medtem ko ekipi Hawks, ki je v minuli sezoni igrala v konferenčnem finalu, ni pomagalo niti 30 točk in 9 asistenc največjega asa Traeja Younga, sokoli pa so imeli v Johnu Collinsu (26 toč. in 9 sk.) tudi drugega strelca in skakalca tekme.

Vodilna ekipa lige Golden State Warriors je visoko ugnala Chicago Bulls, ki so bili nazadnje usodni za Dallas, v San Franciscu se je ob koncu tekme na semaforju izpisalo 119:93. Pred očmi nekdanjega trenerja s kolidža Boba McKillopa je Stephen Curry dosegel 40 točk, od tega devet z meti z razdalje, za že sedmo zaporedno zmago bojevnikov. Draymond Green, ki je bil pred tekmo vprašljiv, je prispeval 9 točk,9 skokov in 7 asistenc. Andrew Wiggins se je izkazal s 15 točkami in 7 skoki, Jordan Poole pa je k 11. zmagi na 12. tekmi sezone dodal 14 točk.

Zadnjih osem tekem so košarkarji Golden Stata odigrali v domači dvorani, kar je nov rekord franšize, edini poraz jim je v zaključku oktobra prizadejal Memphis, še to po podaljšku. Curry je iz igre metal 15:24 in še 52. v karieri dosegel vsaj 40 točk na eni tekmi. Zach LaVine je za Chicago prispeval 23, DeMar DeRozan pa 18 točk za bike, ki po potrjeni okužbi z novim koronavirusom (zgodilo se je takoj po tekmi z Dallasom) igrajo brez Nikole Vučevića. Golden State je proti Chicagu vknjižil že deveto zaporedno zmago, sedmo doma.

Na drugi strani Kalifornije so Los Angeles Lakers v dvorani Staples Center visoko izgubili proti Minnesota Timberwolves (83:107). Karl-Anthony Towns z 29 in D'Angelo Russell z 22 točkami sta pokopala nerazpoložene jezernike, za katere še vedno ne igra LeBron James. Anthony Davis je tokrat zbral 22 točk in 8 skokov, Russell Westbrook pa 20 točk, 5 podaj in 3 asistence ter kar 5 izgubljenih žog. Nihče drug v ekipi ni dosegel več kot devet točk.

Petkovi izidi:

San Antonio Spurs : Dallas Mavericks 109:123

(Luka Dončić 32 točk, 12 skokov, 15 asistenc, 2 ukradeni in 2 izgubljeni žogi v 36 minutah za Dallas.)

Denver Nuggets : Atlanta Hawks 105:96

(Vlatka Čančarja ni bilo v ekipi.)

Charlotte Hornets : New York Knicks 104:96

Boston Celtics : Milwaukee Bucks 122:113 (podaljšek)

Cleveland Cavaliers : Detroit Pistons 98:78

Houston Rockets : Portland Trail Blazers 92:104

Memphis Grizzlies : Phoenix Suns 94:119

New Orleans Pelicans : Brooklyn Nets 112:120

Oklahoma City Thunder : Sacramento Kings 105:103

Golden State Warriors : Chicago Bulls 119:93

Los Angeles Lakers : Minnesota Timberwolves 83:107