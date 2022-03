Dovolj je bilo nekaj minut, da so Grke odpihnili v Patras

Ko v Stožicah dežuje, se utrgajo oblaki, ko posije sonce, zavlada pripeka. Košarkarji Cedevite Olimpije so novembra in decembra okusili pet zaporednih porazov v evropskem pokalu, ki jih zdaj pridno nadomeščajo. Po zmagah nad Bursasporom, Ulmom in Budućnostjo so v zaostalem dvoboju 9. kola ugnali še Promitheas. Pričakovano, glede na zadnje mesto Grkov na lestvici in vse boljšo formo Ljubljančanov.

Cedevita Olimpija: Promitheas 98:84 (84:58, 48:43, 27:15) Dvorana Stožice, gledalcev 2000, sodniki Lamonica (Ita), Racys (Šve) in Silva (Por). Cedevita Olimpija: Pullen 22 (5:5), Ferrell 16 (6:6), Duščak 2, Murić 2, Auguste 19 (3:4), Blažič 14 (2:4), Hodžić 3, Omić 4, Dragić 10 (0:2), Radovanović 4 (2:2), Habot 2. Promitheas: Ray 10 (2:3), Grant 18 (2:2), Gaddy 14 (2:2), Agravanis 18 (5:8), Rogkavopoulos 8 (1:1), Simpson 5, Andrić 6, Vasileiou 5. Met za dve točki: C. Olimpija 25:38 (66 %), Promitheas 24:47 (51 %); za tri: C. Olimpija 10:23 (44), Promitheas 8:27 (30 %); skoki: C. Olimpija 32 (26+6), Promitheas 26 (17+9).

Gledalci na tribunah so se začeli veseliti še pred koncem uvodne četrtine, saj je Cedevita Olimpija (vnovič brez Melvina Ejima, ki je zaradi osebnih razlogov odpotoval domov v Kanado) vodila s 27:14. Toda za pripenjanje odlikovanj je bilo še nekoliko prezgodaj tudi pri vodstvu s 46:34.

Gostje iz Patrasa s skromnim naborom nevarnejših adutov so bili dolgo nenatančni, toda po prvem uspešnem metu za tri točke sredi druge četrtine (v desetem poskusu) so dočakali svoje trenutke in do glavnega premora znižali zaostanek na pičlih pet točk. Tudi s pomočjo Ljubljančanov, ki so nenehno vztrajali pri igri v najvišjih obratih, kar ni bilo vedno taktično modro kljub 48 doseženim točkam v prvih 20 minutah. Od teh jih je 12 prispeval Jacob Pullen, tri manj Jaka Blažič.

Tudi Zach Auguste je bil nerešljiva uganka za košarkarje Promitheasa. FOTO: Cedevita Olimpija

Večer za mlade upe

Opozorilo je prišlo pravočasno in Ljubljančani so vse nadomestili z delnim rezultatom 17:2 v polčetrti minuti nadaljevanja za povišanje prednosti na +20. To je bil znak za Zacha Augusta, da lahko privošči navijačem nekaj zabijanj, a tudi za trenerja Jurico Golemca, da lahko ponudi priložnost najmlajšim košarkarjem.

Že v drugi polovici tretje četrtine je poslal v ogenj 19-letna Dana Duščaka in Luko Ščuko, v zadnjem delu še 21-letnega centra Blaža Habota, ki je debitiral na evropski sceni. Brez usodnih posledic za končni izid kljub izgubljeni četrti četrtini s 14:26. Olimpija je odpihnila grške tekmece, čeprav je med njenimi nosilci igre prebil največ časa na parketu Zoran Dragić (23 minut) in čeprav so njeni košarkarji le 23-krat metali za tri točke.

Z novo zmago se je Cedevita Olimpija otresla družbe Ulma in je že tik za petami moštvoma, ki sta bili še pred kratkim videti nedosegljivi: 3. Budućnosti in 4. Virtusu, ki bo prihodnji teden gostil Ljubljančane.