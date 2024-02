Eno je jasno: na Kodeljevem ne bo še tretje zaporedne ponovitve finala

V nadaljevanju preberite:

Ko smo v minulih mesecih spremljali agonijo košarkarjev Cedevite Olimpije v evropskem pokalu, so se mnogi z grenkim priokusom zavedali, da so po finančnem potencialu in kakovosti igralnega kadra še vedno krepko pred drugimi slovenskimi moštvi. Krka vodi v uvodnem delu državnega prvenstva brez Olimpije, a se bo v ligi ABA do zadnjega kola borila za obstanek, v 2. regionalni ligi je Kansai Helios na 8. mestu. Vsi trije bodo skupaj z Rogaško danes želeli potrditi razmerja sil v polfinalu pokala Spar v Ljubljani.

Še pred začetkom zaključnega turnirja na Kodeljevem je jasno, da se bo prekinil niz stožiške in domžalske zasedbe, ki sta se v prejšnjih dveh sezonah pomerili v vseh pokalnih, ligaških in superpokalnih finalih. Razpored je namreč določil, da se bosta tokrat srečali že v polfinalu. Kdo je imel najtežjo in kdo najlažjo pot do najboljše četverice? Kaj o današnjih tekmah menijo akterji? Zgodovina minulih 32 zaključnih bojev za pokalni naslov postavlja v ospredje Cedevito Olimpijo, zakaj se s posebno mero otožnosti spominjamo sezone 1999/2000?