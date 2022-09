Luka Dončić bo težko igral še bolje, zato bo potreboval pomoč

V nadaljevanju preberite:

V osmih dneh so slovenski košarkarji zanesljivo opravili, kar je bilo pred začetkom 41. evropskega prvenstva videti kot gola formalnost. Njihova pot do osmine finala in dvoboja z Belgijo je bila vendarle pravi mikrokozmos z velikim razponom predstav in številnimi barvnimi odtenki. Proti Nemčiji in Franciji so delovali kot med zlatim pohodom na eurobasketu 2017, le da je Luka Dončić izstopal še veliko bolj, kot je Goran Dragić pred petimi leti. Med dvobojem z BiH in še bolj po porazu pa so spomnili na manj slavne čase, ko se je v reprezentanci pogosto vedelo, kdo pije, ne pa tudi, kdo plača. A kar je bilo, je bilo, v soboto se bo v Berlinu vse začelo znova.

Evforično pričakovanje slovenske javnosti pred odhodom reprezentance v Nemčijo je zdaj prešlo v zasluženo navdušenje. Belgija pač ne bi smela biti nepremagljiva tekmica, čeprav je v Tbilisiju edina ugnala zmagovalko skupine A Španijo, in tudi v primeru uvrstitve v četrtfinale ovira ne bi smela biti previsoka.

Ob dosedanjih štirih zmagah in enem porazu na letošnjem eurobasketu je bil v slovenskem moštvu pričakovano najučinkovitejši Dončić. Kdo mu sledi na interni razpredelnici in kdo ima vidne rezerve?