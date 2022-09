Spektakli pod obroči za poduk razvpitim, FIBA najšibkejši člen

V nadaljevanju preberite:

Po 18 dneh vznemirjenja je za nami tudi 41. evropsko prvenstvo v košarki. Prineslo je visoko raven tekem, moštvene odlike so prevladale nad individualnim zvezdništvom. Kot običajno moramo vsaj za 24 ur športno priznati, da je zmagal najboljši, za morebitno razkritje, da ima tudi novi prvak slabosti, bo več kot dovolj časa. Reprezentance, ki so razočarale z igro in uvrstitvijo – tako kot branilka naslova Slovenija –, so že dobile lekcije v svojih državah.

Bo lovoriko osvojila zasedba Luke Dončića, Nikole Jokića ali Giannisa Antetokounmpa? Tako se je pred začetkom spraševala košarkarska javnost ter pri tem pozabila, da so ima vsako moštvo pet igralcev na parketu in še nekaj orožij na klopi.

Po silnih napovedih, da bo letošnje EP najboljše doslej zaradi velikih asov iz lige NBA, sta se v finale uvrstili reprezentanci, ki sta po imenih šibkejši, kot sta bili na prejšnjih tekmovanjih. Kdo ima zasluge?

Kdo je najbolj nazadoval na letošnjem EP, kateri posmezniki so najbolj vplivali na uspeh svojih reprezentanc?