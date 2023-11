Houston je imel težavo, Luka Dončić je bil kot raketa

Slovenski košarkarski zvezdnik lige NBA Luka Dončić je imel v dresu Dallasa nov blesteč večer. Štiriindvajsetletniku, ki je na teksaškem dvoboju igral s povitim palcem, je le malo zmanjkalo do 59. trojnega dvojčka v karieri. Tako je z 41 točkami ter s po devetimi skoki in podajami popeljal ekipo do zmage s 121:115 nad Houstonom.

Dončić je pri še ne 25 letih tik pred še enim dosežkom lige NBA. Ko bo dosegel 59. trojni dvojček, se bo v tej statistični prvini izenačil z legendarnim Larryjam Birdom na devetem mestu v zgodovini lige NBA.

»Včasih ga jemljemo za samoumevnega, pa ga ne bi smeli. V njegovih mislih je vedno le zmaga ekipe, vendar je on trojni dvojček na dveh nogah,« je o Dončiću po tekmi dejal trener Dallasa, Jason Kidd.

Kyrie Irving je 22 od svojih skupno 27 točk za Dallas dodal v drugem polčasu.

Dallas, ki je še v tretji četrtini zaostajal za devet točk, je 6:25 minute pred koncem prevzel vodstvo in ga ni več izpustili iz rok.

Dončiću je uspel met z eno roko preko glave s črte prostih metov, potem ko je rešil žogo. »V svoji karieri mi je od dveh poskusov zdaj dvakrat uspel takšen 'hook-shot',« je Dončić zadovoljno dejal po tekmi in dodal, da mu je prvič takšen met uspel v dresu slovenske reprezentance proti Švedski.

Alperen Sengun je dosegel rekordnih 31 točk v sezoni za Houston, pri kateremu je šest košarkarjev zbralo vsaj deset točk. Fred VanVleet je zbral deset točk in 12 podaj.

Houston je izgubili vseh šest gostovanj v sezoni.

Naslednja tekma Dallas čaka že v petek, ko bo v domači dvorani gostil še Memphis.