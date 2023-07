Michael Jordan noče za snaho nekdanje žene Scottieja Pippna

V nadaljevanju preberite:

Ko so košarkarji Chicaga v obdobjih 1991-93 in 1996-98 osvojili šest naslovov prvaka lige NBA ter se vpisali v zgodovino kot ena največjih športnih dinastij, so imeli dva udarna aduta. Najbolj je seveda blestel Michael Jordan, a kot vsak super junak je potreboval odličnega oprodo in imel ga je v Scottieju Pippnu. V ozadju nepozabne naveze pa se je dogajalo marsikaj. Nekaj podrobnosti je prišlo na dan po izidu dokumentarne nanizanke Zadnji ples o vzponu in zatonu chicaških Bikov, nekaj nedavno na zanimiv način.

Pippen je bil v letih 1997-2021 poročen s svojo drugo ženo Larso, s katero imata štiri otroke. Dobro leto po uradni ločitvi je Larsa dobila novega spremljevalca, 16 let mlajšega Marcusa Jordana. Priimek zveni znano, kajne? Kaj vse zdaj Pippen očita svojemu dolgoletnemu soigralcu? Kaj vse je dosegel, a ostal v Jordanovi veliki senci?