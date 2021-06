Kawhi v šampionskem slogu preprečil veliko slavje Luki

Lani konec po šestih tekmah

Zvezdnik moštva Los Angeles Clippersje dosegel kar 45 od skupno 104 točk svojega moštva, ki se je na gostovanju v Dallasu rešilo pred izpadom iz končnice. Dramatična serija, v kateri še nobena ekipa ni zmagala na domačem parketu (nov rekord NBA), se je tako podaljšala na sedem tekem. Odločal bo obračun v losangeleški dvorani Staples Center, prvi strelec Teksašanov pa je bil tudi tokrat, ki se je ustavil pri 29 točkah, dodal je še 11 podaj.»Uničil nas je. Izjemno tekmo je imel. To počne,« je Leonardovo igro komentiral Dončić. Za nedeljo pa je slovenski košarkar dodal: »Ni pomembno, kje je tekma. Gre za sedmo odločilno in motivirani smo. Zakaj ne bi verjeli vase?«Leonard, ki je naslov v ligi NBA že osvojil z ekipama San Antonio Spurs in Toronto Raptors (2014, 2019), je s 45 točkami tudi izenačil svoj najboljši dosežek v karieri, ko gre za tekme v končnici. S šesto zaporedno zmago gostujočega moštva oziroma šestim zaporednim porazom domačinov v tem paru je Teksašanom in Kalifornijcem uspel tudi zgodovinski dosežek, saj česa takega v ligi NBA ne pomnijo. Gostje so tokrat slavili pred okoli 18.000 glasnimi navijači, po podatkih ESPN gre za več kot trikrat številčnejše občinstvo v primerjavi s tekmami rednega dela sezone, obračun pa je bil precej bolj tesen kot prejšnja v Dallasu, ko so Leonard in soigralci slavili z več kot desetimi točkami razlike.Serija se seli nazaj v Los Angeles, kjer bodo imeli domači tudi sami prvo priložnost za napredovanje, potem ko so Dallas lani v »mehurčku« zabaviščnega parka Walt Disney World izločili v šestih tekmah. Dončić sinoči ni bil pri metu (za tri točke 2/9), v ključnih trenutkih pa se je izkazala gostujoča obramba, ki ji poveljuje, saj je Dallas iz igre v zadnji četrtini metal zgolj 29-odstotno., eden junakov zadnjih zmag, je dosegel 23 točk, a zgrešil z metom z razdalje in polaganjem v zadnjih minutah.Mavericks so zaostajali z 88:90, ko jezgrešil odprt met za tri točke iz kota, Leonard pa je nato dosegel naslednjih osem točk za ekipo iz mesta angelov, vključno z dvema zaporednima trojkama in izid je bil 1:41 minute pred koncem 90:98. Dallas je pred tem dolgo vodil in zdelo se je, da se bodo po prvakih Los Angeles Lakers morali posloviti še njihovi sosedje, a ko so s košem Georgea šest minut pred koncem povedli, se niso več ozirali nazaj. George je tekmo tako kot Dončić sklenil z dvojnim dvojčkom (20 točk in 13 skokov). V prvi četrtini, v katero je Dallas spet krenil z visoko peterko, je Clippers nad gladino držals 14 od svojih 25 točk, spet pa je razočaral(7 točk in 7 metov v 31 minutah).Dallas Mavericks :97:104 - izid v zmagah je izenačen na 3:3