Kaznovali Crveno zvezdo

Disciplinska komisija evrolige je košarkarsko Crveno zvezdo kaznovala zaradi komentiranja sojenja na tekmi proti Žalgirisu in neprimernega vedenja navijačev na dvoboju s Panathinaikosom. Vodstvo beograjskega kluba bo moralo skupaj plačati 74.500 evrov globe.

V izjavi za javnost piše, da so kaznovali klub in igralce. Omenjeni so Nikola Kalinić, Nemanja Nedović, Luka Mitrović in predsednik upravnega odbora kluba Crvene zvezde Željko Drčelić. Kalinić in Nedović sta prejela kazni v višini 5000 evrov zaradi komentiranja dela sodnikov, Drčeliću pa so iz enakega razloga naložili globo v višini 10.000 evrov. Mitrović bo moral plačati 7000 evrov zaradi nespoštovanja sodnikov na tekmi proti Žalgirisu iz Kaunasa. Nedović bo moral za enak prekršek na tekmi proti Žalgirisu dodatno odšteti 10.000 evrov.

Crveno zvezdo so zaradi komentarjev o delu sodnikov, objavljenih na uradni spletni strani kluba, kaznovali z 10.000 evri, dodatnih 32.500 evrov pa zaradi neprimernega vedenja navijačev, ki so na tekmi proti Panathinaikosu vzklikali žaljivke in metali predmete na igrišče.

Beograjčani so proti Žalgirisu in Panathinaikosu doživeli poraza, drevi pa bodo v osmem kolu evrolige v dvorani Pionir gostili Albo Žige Samarja.