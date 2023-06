Mineva 30 let od smrti košarkarskega Mozarta

Sedmi junij 1993 je bil dan, ko je svet izgubil Dražena Petrovića. Po kvalifikacijski tekmi Hrvaške proti Sloveniji (94:90 za Slovenijo), ki so jo odigrali v Nemčiji, je Dražen naslednji dan z avtomobilom potoval domov. Bal se je poletov, zato je vedno izkoristil možnost in se domov odpravil z avtom. Pred 30. leti je prišel do okolice Ingolstadta, kjer se je v nesreči njegovo življenje končalo.

Za mnoge ljubitelje košarke je prav Dražen še vedno košarkar z magično avro. Kariero je začel pri Šibenki in jo nadaljeval v Ciboni, s katero je bil dvakrat evropski prvak. Sledila je sezona v dresu madridskega Reala in nato končno selitev čez lužo, v ligo NBA, kjer je bil Dražen eden tistih, ki so orali ledino za evropske igralce.

V Jerseyu je začel rešetati mrežice

Prva epizoda v Portlandu ni bila uspešna, trener mu ni namenjal priložnosti, po selitvi v New Jersey Nets pa je Dražen dobil krila in tudi NBA je spoznala, za kako lucidnega košarkarja z izjemnim občutkom za igro in mehko roko gre.

Žal se je kariera košarkarja, rojenega leta 1964, končala, ravno ko je začela dobivati zagon tudi v najmočnejši ligi na svetu. Na Hrvaškem, pa tudi širom celega Balkana košarkarskega Mozarta še danes slavijo kot svetinjo. Luka je Luka, a Dražen bo vedno ostal Dražen.