Nikoli več

V nadaljevanju preberite:

Ob Ženevskem jezeru v Lozani, kjer domujeta tudi najvišje športno sodišče in še kakšna ugledna in vplivna institucija, vključno z Mednarodnim olimpijskim komitejem, so se leta 1994 srca zeleno-belih košarkarskih navdušencev ogrela do vrelišča.

V mestni dvorani, ki je bila domicil hokejskega kluba, se je bila tudi navijaška bitka, polna nacionalnega naboja, slovenskega z lokalpatriotskim pridihom in baskovskega. Olimpija, Olimpija, je odmevalo iz več tisoč grl. Na nasprotni strani se je številnejša armada Baskov ubrano in uglašeno ter tudi takrat, ko so Roman Horvat, Dušan Hauptman, Jaka Daneu, Žarko Đurišić in drugi zeleno-beli junaki že pred zadnjim piskom sirene potolkli tekmece, drla Baskonia, Baskonia.