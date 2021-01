Nov sijajen večer Dončića in Dragića za trojno slovensko zmago

Miami in Denver nocoj, Dallas v torej zjutraj

Goran Dragić (s št 7.) je zadel kar sedem trojk. FOTO: Tommy Gilligan/Usa Today Sports

Izidi lige NBA:

Standings provided by SofaScore LiveScore

Ponoči so bili uspešni vsi trije klubi s slovenskimi košarkarji v ameriški ligi NBA. Dallas je zmagal doma, Miami in Denver pa v gosteh. Blestela sta predvsemin, ki sta imela vsak svoj fantastičen večer.Dallas je v svoji dvorani zmlel Orlando z izidom 112:98, Dončić pa je prispeval Dončić 20 točk (za dve 4:11, za tri 3:9, prosi meti 3:3), 11 skokov, 10 podaj, 1 ukradeno žogo in 2 blokadi v 34 minutah igre. Ljubljančan si je torej pripisal svoj drugi trojni dvojček v zadnjih dneh, njegov klub pa se je že zavihtel na položaje, ki vodijo v letošnjo končnico lige NBA.Miami je zmagal v Washingtonu z izidom 128:124, Dragić pa je zbral 21 točk (za tri 7:9), 2 skoka in 5 asistenc v 19 minutah igre. Izkušeni košarkar je zadel kar sedem trojk z odličnim izkoristkom metov 7:9. Tudi Miami ohranja obetaven izkupiček zmag in porazov in ostaja v igri za končnico.ni prispeval točke za njegov Denver (za tri 0:1, po ena ukradena žoga in blokada v 2 minutah igre), njegov klub pa je na gostovanju premagal Philadelphio.Naslednje tekme slovenskih košarkarjev onstran Atlantika? Denver bo danes opolnoči gostoval v New Yorku, Miami uro pozneje v Bostonu, Dallas pa čaka naslednji izziv v torek ob 2.30 po slovenskem času.Dallas : Orlando 112:98 (Hardaway 36, Burke 29, Dončić 20; Vučević 30)Washington : Miami 124:128 (Mathews 22; Herro 31, Butler 26, Dragić 21)Philadelphia : Denver 103:115 (Harris 21, Čančar 0)