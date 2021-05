Olimpija zaman čakala na tekmeca v finalu

Košarkarji Cedevite Olimpije so prvi finalisti lige Nova KBM. V polfinalu so z 2:0 v zmagah nadigrali Helios Suns; po uvodni zmagi v Stožicah z 89:58 so danes v Domžalah slavili z 79:64 (Brown 16, Perry 12; Lorbek 17). Cedevita Olimpija se bo v finalu na tri zmage pomerila z zmagovalcem dvoboja Rogaška - Krka.



»Čestitke fantom za uvrstitev v finale. Tekmo smo odprli resno, odigrali dobre tri četrtine odlično, nato pa na koncu tekme nekoliko padli. Zdaj gre zares, lovimo trofejo. Imamo čas za pripravo in počitek. Samozavestno se podajamo v finale,« je po zmagi povedal trener Olimpije Jurica Golemac.

Pred začetkom finala še turnir pokala Spar

Rogaška je s preobratom v zadnji četrtini in zbrano igro v podaljšku izsilila odločilno tretjo tekmo polfinala lige Nova KBM. Krko je v svoji dvorani premagala z 90:89 (Nichols 27, Gabrovšek 21; Skifić 24). Tretja tekma bo v sredo v Novem mestu ob 20.30. Prva tekma finala bo v Ljubljani 26. maja, naslednji termini pa so 28. maj, 30. maj ter 1. in 3. junij za morebitni četrti oziroma peti srečanji.



Pred tem najboljše štiri ekipe v Sloveniji ta konec tedna čaka še zaključni turnir pokala Spar. Na Kodeljevem bosta v polfinalu igrala Šentjur in Rogaška ter v drugem paru udeleženki lige ABA Krka in Cedevita Olimpija.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: