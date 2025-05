Olimpija zaradi kazni v finalu brez trenerja

Košarkarji Cedevite Olimpije bodo po odločitvi disciplinske komisije 1. SKL uvodni dve tekmi finala državnega prvenstva proti Krki ali Iliriji igrali brez trenerja Zvezdana Mitrovića. Kakor so danes sporočili iz ljubljanskega tabora, je komisar tekmovanja za povrh zeleno-belemu klubu zaradi trenerjevega nešportnega vedenja naložil še 600 evrov denarne kazni.

Komisar lige OTP banka je na podlagi disciplinske prijave po drugi tekmi polfinala 1. SKL med Cedevito Olimpijo in zasedbo Terme Olimia iz Podčetrtka proti glavnemu trenerju zmajev Mitroviću odločil, da bo trener suspendiran za dve tekmi. Dvoboj v Stožicah, kjer se je zbralo le 300 gledalcev, je zasenčil dogodek ob koncu tretje četrtine, ko se je Zvezdan Mitrović spozabil in kot nor planil nad sodnika ...

Zavoljo njegovega neprimernega obnašanja bo moralo vodstvo ljubljanskega kluba plačati še denarno kazen, so zapisali na spletni strani Košarkarske zveze Slovenije (KZS).