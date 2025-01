Za konec sanjskega tedna Cedevita Olimpija izziva še finalista

Peklenskega ritma, v katerem so se v zadnjih dveh tednih znašli košarkarji Cedevite Olimpije, se ne bi sramovali niti evroligaši, ki igrajo na dveh frontah. Tekme vsake dva ali tri dni na drugem koncu Evrope in za »bonus« še kratek skok v Dubaj pustijo posledice, Olimpija po svetu ne potuje s čarterskim letalom, temveč z rednimi letalskimi linijami in avtobusi. Tri gostujoče zmage v nizu so zato velik dosežek, četrta danes proti Bourgu (19.30) bi bila češnja na torti.

Ljubljančani igrajo v izvrstni formi, v zadnjih minutah tekme z Dubajem pa so jim opazno pošle moči. Ob utrujenih nogah in glavi se napake pripetijo hitreje, tudi odlični Devin Robinson se jim ni izognil, a je zmaga vseeno odpotovala domov z zmaji. »Ne najdem besed, s katerimi bi lahko opisal predstavo igralcev, njihovo požrtvovanje, trud, ekipni odnos. Po težkih gostovanjih in potovanjih v preteklih dneh so pokazali neverjeten karakter in borbo,« se je moštvu priklonil trener Zvezdan Mitrović.

Devinu Robinsonu so se v končnici tekme z Dubajem zatresle roke, a to Olimpije ni stalo zmage. FOTO: Cedevita Olimpija

Olimpija je na zadnjih 17 tekmah nanizala kar 15 zmag, le proti Türk Telekomu in Partizanu so parket zapustili sklonjenih glav. Odličen rezultatski niz jih je pripeljal pred prag četrtfinala v evropskem pokalu, a naloga še ni končana. Za konec peklenskega tedna jih čaka še gostovanje pri lanskem finalistu evropskega pokala Bourgu, kamor so iz Dubaja prispeli prek Lyona, po dveh dneh za osvežitev pa jih čaka dvoboj s tekmecem, ki se prav tako krčevito bori za končnico.

Komaj čakajo nov izziv

»Pred nami je še zadnje v nizu štirih zaporednih gostovanj, tokrat v Franciji. Moramo nadaljevati v enakem ritmu, kot na prejšnjih tekmah, po tekmi v Dubaju imamo tudi nekaj časa za pripravo, in da se osvežimo. Tekma z JL Bourgom je za nas zelo pomembna v boju za končnico in komaj čakamo, da stopimo na parket,« pred tekmo pravi kapetan Jaka Blažič. Z zmago bi Olimpija dve tekmi pred koncem potrdila uvrstitev med šest najboljših, na dosegu roke imajo tudi glavno nagrado.

Veselje zmajev po zmagi na zahtevnem gostovanju v Dubaju. FOTO: ABA

Z drugim mestom bi skočili neposredno v četrtfinale in tam imeli prednost domačega terena, na svoj račun bi v dvoboju na izpadanje (igra se le na eno zmago) prišli tudi gledalci v Stožicah. Prvi del naloge jih čaka v Bourgu, še težji pa prihodnji teden, ko bo v Ljubljano prišla favorizirana Valencia. A glede na formo v zadnjih tednih se Olimpiji španskih tekmecev ni treba bati, prej obratno.

Na današnji tekmi bo znova v kadru Danilo Tasić, ki je prejšnje srečanje v evropskem pokalu proti Lietkabelisu izpustil, saj v originalnem terminu prestavljene tekme še ni bil del ljubljanskega kolektiva. Po administrativnih težavah zaradi izgubljenega potnega lista se je moštvu v Franciji priključil tudi DeVante Jones.

Tekme Cedevite Olimpije do konca rednega dela:

​- 22. 1.: JL Bourg – Cedevita Olimpija (19.30)

- 28. 1.: Cedevita Olimpija – Valencia (18.30)

- 5.2.: Hamburg – Cedevita Olimpija (19.30)