Po porazu s Cibono je Cedevita Olimpija obvisela na nitki

Cibona : Cedevita Olimpija 93:83 (60:60, 41:43, 24:19) Dvorana Dražena Petrovića, brez gledalcev, sodniki D. Javor (Slo), Karović (BiH) in Pecelj (Srb).

Cibona: Radovčić 14 (2:2), Planinić 24 (4:4), Marić 3, Novačić 20 (7:7), Prkačin 8, Gnjidić 11 (4:4), Nakić 13 (5:5).

Cedevita Olimpija: Perry 23 (4:4), Hopkins 15 (2:3), Murić 5 (2:2), Blažič 6 (4:8), Brown 15 (4:5), Hodžić 3, Jones 11 (1:2), Dimec 5 (1:2).

Lanski Olimpijin adut Marko Simonović (levo) je bil najučinkovitejši v Novem mestu. FOTO: ABA

Poraz po ekspresnem scenariju

Krka : Crvena zvezda 57:98 (41:75, 22:55, 9:25) Dvorana Leona Štuklja, brez gledalcev, sodniki Belošević, Jovčić (oba Srb) in Vovk (Hrv).

Krka: Stipčević 10, Vrabac 10 (4:6), Barič 6, Kosi 6, Škifić 7, Škedelj 5, Lapornik 8, Vučetić 5.

Crvena zvezda: Hall 7, Walden 9 (3:4), Loyd 8, Uskoković 11, Davidovac 6, Lazić 5 (2:2), Reath 13 (1:1), Radanov 1 (1:2), Dobrić 10 (3:4), Simonović 15 (2:2), Kuzmić 8 (4:5), Nnoko 5 (1:1).

Po zadnjih zaostalih tekmah je lestvica liga ABA končno dobila razumljivo podobo. Na vrh so se z visoko zmago z 41 točkami razlike nad Krko po vseh merilih povzpeli košarkarji Crvene zvezde, ki si bodo prilastili vlogo prvega nosilca končnice, če bodo v zadnjem kolu zmagali v Zadru. Novomeščane čaka ogorčen troboj za pobeg od 13. mesta in dodatnih kvalifikacij za obstanek, zato pa se je nepričakovano zapletla zgodba Cedevite Olimpije. Po velikih težavah in porazu s Cibono se je močno oddaljila od polfinala. Vanj se bo uvrstila le, če bo v torek ugnala beograjsko Mego v Stožicah in če bo Igokea premagala Mornar.Mladi zasedbi Cibone brez ene same ameriške okrepitve na igrišču je pošteno tekla voda v grlo, a je znala spraviti v težave Ljubljančane, ki so še enkrat odpovedali v pomembnem nastopu. Zagrebčani so pod vodstvom centravodili domala vso tekmo (največ s 30:19), znali pa so se tudi vrniti po prebliskih gostov, pri katerih je vnovič vlekel organizator igres 23 točkami (met za tri 5:8), za razliko od tekem s Crveno zvezdo pa je prispeval 6 asistenc. A tokrat so odpovedali slovenski košarkarji. Pet reprezentantov je skupaj prispevalo 19 točk, največji dolžnik pa je bil Olimpijin kapetan, ki je bil neprepoznaven. Zmogel je le 6 točk ob metu iz igre 1:8 in prostih metih 4:8.Cedevita Olimpija se je tudi tokrat večidel zanašala na mete za tri točke (13:35), s poskusi za dve točki (13:25) pa je zbrala 18 točk manj kot Cibona in hkrati izgubila skok s 26:30. S tremi trojkamiin Perryja se je tri minute pred koncem približala na 75:77, po dodatni trojkitudi na 79:82, a veliko poskusov ni našlo cilja. In ker tudi obramba ni bila na želeni ravni, je bil poraz je neizogiben. Ljubljančani imajo zdaj pred seboj le še eno postajo, a so ostali brez rezervnega scenarija. Tudi ob zmagi nad Mego bodo morali upati, da se Igokea ni zadovoljila z uvrstitvijo v polfinale in da se bo trudila do konca.V Novem mestu je bilo vse jasno že pri vodstvu Crvene zvezde s 24:6 pred koncem uvodne četrtine, drugi del tekme pa so Beograjčani dobili z 31:13. Novomeščani so lahko dolgo dosegli koš domala le po naključju, delno so prišli na svoj račun šele v drugem polčasu, ko so si pri srbskem evroligašu potešili tekmovalni apetit tudi zadnji nadomestni košarkarji. Gostje so od začetka do konca prevladovali pri vseh prvinah in se s pomočjo 26 asistenc odlikovali z izjemno natančnostjo: za dve točki so metali 62-odstotno, trojke 13:22 ali 59-odstotno (Krka 9:31).