Porzingis in Hardaway na pomoč Dončiću v bitki z Jokićem

Tekme med Dallas Mavericks in Denver Nuggets bi seveda morale predstavljati tudi slovenski obračun Luke Dončića in Vlatka Čančarja, toda zlati reprezentant med okrevanjem po težji poškodbi kolka tudi tokrat ni dobil priložnosti za igro. Dončić je tekmo sklenil s 23 točkami in 11 asistencami, dva skoka pa sta mu zmanjkala do novega trojnega dvojčka. Izid je bil ob začetku zadnje četrtine še povsem izenačen, ko sta izbruhnila Kristaps Porzingis, prvi strelec Mavs na tekmi z 29 točkami (11 skokov) in Tim Hardaway mlajši, ki je s kar 13 od svojih skupno 19 točk pomagal prevesiti tehtnico na stran Teksašanov v domači dvorani.

Dallas je zadnjo četrtino začel z nizom 17:6, ko so z razdalje poleg Hardawaya zadeli še Dončić, Dorian Finney-Smith in Reggie Bullock za najvišje vodstvo do tistega trenutka (98:88). Jalen Brunson je s klopi za Dallas, ki je dobil že peto od zadnjih šestih tekem, dodal 17 točk, medtem ko se je Nikola Jokić izkazal z rekordom sezone (35 točk), dodal je še 16 skokov na drugi tekmi v 24 urah, v kateri se je Denver poslovil od niza petih zaporednih zmag. Denver je v tretji četrtini sicer še vodil za 13 točk, Monte Morris je prispeval 17 točk, sledila sta Aaron Gordon (14) in Austin Rivers (12).

V prvem polčasu je Denver največ vodil za devet (58:49), ko je po izenačenju na 44 v zadnjih minutah gostom uspel niz 14:5. Dončić je, ko sta ekipi že hodili proti garderobam, prejel že svojo tretjo tehnično napako v sezoni zaradi glasnega pritoževanja nad sodniško odločitvijo v zadnjem napadu prvega polčasa. Denver je sicer najboljša obrambna ekipa v ligi, do sinočnje tekme je prejel v povprečju 98 točk na tekmo, a jih je Dallas uspel že v prvi četrtini doseči 35. Mavs so prebrodili tudi krizo iz druge četrtine, ko so zmogli vsega 14 točk ob 22,7-odstotnem metu. Jokić je že do polčasa dosegel številke za dvojnega dvojčka s 13 točkami in 10 skoki.

Ponedeljkovi izidi:

Dallas Mavericks : Denver Nuggets 111:101

(Luka Dončić 23 točk, 8 skokov, 11 asistenc, 1 blokada, 2 ukradeni in 4 izgubljene žoge v 38 minutah za Dallas; Vlatka Čančarja ni bilo v ekipi.)

Cleveland Cavaliers : Boston Celtics 92:98

Detroit Pistons : Sacramento Kings 107:129

Washington Wizards : New Orleans Pelicans 105:100

Atlanta Hawks : Orlando Magic 129:111

New York Knicks : Indiana Pacers 92:84

Memphis Grizzlies : Houston Rockets 136:102

Minnesota Timberwolves : Phoenix Suns 96:99

Oklahoma City Thunder : Miami Heat 90:103

Portland Trail Blazers – Toronto Raptors (ob 4.00)

(Goran Dragić v prvih treh četrtinah ni igral.)

Los Angeles Lakers – Chicago Bulls (ob 4.30)