S 14 točkami v zadnjih 5 minutah je Kawhi Leonard zrežiral veliko vrnitev

V noči na ponedeljek, ki je bila sicer v znamenju končnice v ligi NFL, so Los Angeles Clippers pripravili najdaljši niz zaporednih doseženih točk ob koncu tekme v zadnjih 25 letih. Brooklyn je povsem popustil, Kawhi Leonard je v zadnji četrtini eksplodiral, dosegel 14 točk, Clippers pa so tekmo končali z delnim izidom 22-0 za zmago s 125:114.

To je bila tekma serij enega in drugega moštva. Začelo se je z delnim izidom 16-0 na začetku tekme, ki je uspel Brooklynu, Clippers pa so nato celo tekmo lovili zaostanek. V zadnji četrtini se je prebudil Leonard, dosegel je 14 od svojih 21 točk, žoga je znova začela krožiti in Los Angeles je začel topiti zaostanek, ki je največ znašal 18 točk.

Slabe tri minute pred koncem tekme so Clippers povedli, niz pa zaklučili s trojko Leonarda, ki je potrdil na koncu zanesljivo zmago, na katero pa dolgo ni kazalo. To je bila 10 zmaga Los Angelesa na zadnjih 12 tekmah.

»Na začetku tekme so prišli na parket in nas takoj šokirali. V zadnji četrtini smo začeli igrati našo košarko, žoga je krožila, ustavili smo nekaj njihovih napadov in ostalo je zgodovina,« je tekmo opisal James Harden, trener Tyronne Lue pa je o junaku tekme Leonardu povedal: »Končno je spet ujel pravi ritem, v zadnjih dneh se ni dobro počutil, včeraj ni treniral, zato nismo bili prepričani, če bo sploh lahko stopil na parket.«

Russell Westbrook je s klopi dosegel 23 točk, pri Brooklynu je bil najboljši strelec Mikal Bridges s 26 točkami.

Liga NBA:

LA Clippers - Brooklyn Nets 125:114

Orlando Magic - Miami Heat 105:87

Washington Wizards - Denver Nuggets 104:113

Houston Rockets - Boston Celtics 107:116

Phoenix Suns - Indiana Pacers 117:110

Los Angeles Lakers - Portland Trail Blazers 134:110