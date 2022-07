Sin slavnega očeta v zmajevem dresu

Košarkarski klub Cedevita Olimpija je svoje vrste okrepil z novim nadarjenim igralcem. Dres zmajev bo v prihodnjih dveh sezonah nosil Amar Alibegović, ki je doslej vso kariero preživel v Italiji, minulo sezono pa je bil del ekipe Virtusa iz Bologne, ki je osvojila evropski pokal.

Kot so še zapisali v taboru zmajev, je 26-letni Amar Alibegović sin najboljšega strelca slovenske moške reprezentance na uradnih tekmah, Teomana Alibegovića.

»Izredno srečen sem, da sem se pridružil tako velikemu klubu z bogato zgodovino. Komaj čakam, da pridem v Ljubljano, in da s soigralci začnemo treninge ter da v vseh tekmovanjih zabeležimo čim več zmag,« je za klubsko spletno stran dejal Alibegović, ki se je Olimpiji pridružil za vsaj dve sezoni.

Alibegović je bil član bosanske reprezentance do 20 let, od leta 2019 dalje pa je tudi del članske reprezentance BiH, za katero je zaigral v kvalifikacijah za svetovni prvenstvi 2019 in 2023 ter v kvalifikacijah za EP 2022.