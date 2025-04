Zaradi Dončića jokala tudi žena legendarnega milijarderja (VIDEO)

Dallas Cowboys, franšiza v ligi NFL ameriškega nogometa, je najdražji klub na svetu. Njegova vrednost je po Forbesu 8,7 milijarde evrov. Lastnik je že dolgo Jerry Jones. Dvainosemdesetletnik je na novinarski konferenci pred naborom NFL presenetljivo spregovoril tudi o slovenskem košarkarskem asu Luki Dončiću, ki ga je športni direktor Dallas Mavericks Nico Harrison 2. februarja po najbolj šokantni menjavi v ligi NBA poslal k Los Angeles Lakers.

»Luka je bil naš prijatelj in skupaj smo gledali veliko tekem. Upali smo, da jih bomo še več. Dobro poznam njegovo družino in bližnje,« je razkril Jones in dodal, da je menjava najbolj prizadela ženo Gene Jones. »Gene je košarkarica po srcu in duši, igrala je na državnem prvenstvu, v finalu je zadela 17 prostih metov zapored. Jokala je, ko je izvedela, da Luka odhaja,« je povedal Jones, ki je bil tudi sam zelo presenečen.

Nico Harrison in Mark Cuban sta bila v Ljubljani, ko je Dončić leta 2021 podaljšal pogodbo z Dallasom. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Številne navijače Dallasa so preplavila čustva, ko se je zgodila menjava, pa tudi, ko se je Dončić pred kratkim vrnil v Dallas in blestel v dresu Jezernikov. Harrison je postal glavna tarča, navijači zahtevajo, da ga vodstvo odslovi. »Vedel sem, da je Dončić priljubljen v Dallasu, nisem se pa zavedal, kako močno,« se je branil Harrison. Dallas je medtem že končal sezono, Lakers pa so ponoči izenačili serijo končnice proti Minnesoti na 1:1.

Jones je lastnik Cowboys od leta 1989, veselil se je treh naslovov v NFL, a na novega čaka že od leta 1996. Njegovo premoženje ocenjujejo na 14,7 milijarde evrov.