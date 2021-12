Teksaški večer brez Luke in Giannisa v znamenju prvakov

Luka Dončić je zaradi proticovidnih protokolov izpustil novo tekmo Dallasa, potem ko je zaradi težav z gležnjem počival že na skoraj vseh decembrskih dvobojih in bi se moral vrniti ravno za četrtkov obračun s prvaki iz Milwaukeeja, a so pri ljubljanskem asu v sredo potrdili okužbo z novim koronavirusom. Bucks zaradi izpostavljenosti okužbi ravno tako nastopajo brez prvega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa, ki ga je v Dallasu tokrat zelo uspešno nadomeščal Khris Middleton. Ta je s soigralci poskrbel, da se jelenom odsotnost grškega dvakratnega najkoristnejšega igralca lige na zadnjih petih tekmah, vsaj rezultatsko, ni preveč preveč poznala, v Teksasu so v dveh zaporednih večerih, ko so morali stopiti na parket, Bucks vknjižili dve dragoceni zmagi.

Middleton je dosegel 26 točk za zmago s 102:95. Poleg Dončića je Dallas vnovič pogrešal celo kopico igralcev, trener Jason Kidd seveda ni mogel računati niti na drugega strelca ekipe Latvijca Kristapsa Porzingisa, ki je po sodelovanju na ogrevanju spet počival zaradi težav s prstom na nogi. Dvoboj je bil sicer tesen, Milwaukeeju med prvo in drugo četrtino s 15 zaporednimi zgrešenimi meti dolgo časa ni steklo, nato so v zadnji četrtini vendarle ubežali na dovolj udobno prednost, ki je še ob začetku zadnjih 12 minut znašala vsega točko.

»To je dobra zmaga. V gosteh, v dveh zaporednih večerih, z veliko udarci v ekipi. Prvi polčas je bil grd, a naši fantje so našli način, da so se nekako obdržali v igri, ostali blizu,« je povedal trener branilcev naslova Mike Budenholzer, ki je večer prej proslavljal že zmago nad Houstonom v bližnji soseščini. Brez Dončića in Porzingisa se je Kidd spet močno naslonil na Jalena Brunsona (19 točk), medtem ko sta se v vrstah gostov izkazala tudi Jrue Holiday (24) in DeMarcus Cousins z rekordom sezone 22 točkami (in osmimi skoki) za tretjo zmago v petih tekmah, odkar zaradi okužbe z novim koronavirusom počiva Antetokounmpo.

Čančarjev rekord sezone, a po Denverju so brenčali sršeni

»Zamenjavam daš pošteno priložnost, da se borijo. V zadnjih dveh tekmah so se. Za fante je to njihov drugi delovni dan oziroma druga tekma, storili so vse, kar so lahko. Za nove fante (ki jih je klub pripeljal v skladu z novimi pravili, ki omogočajo dodatne okrepitve, op. a.) pa velja, da se najprej ustalijo. Žal pa so že na delu. In proti svetovnim prvakom smo bili, če verjamete ali ne, v igri (za zmago),« je dejal Kidd, njegov novi varovanec Marquese Chriss se je izkazal s 13 točkami, a nato moral iz igre zaradi težav z osebnimi napakami, je pa celotna začetna peterka Dallasa dosegla dvomestno število točk: Sterling Brown denimo 10 točk ob 13 skokih, a zatajil je met z razdalje (27 %), Dorian Finney-Smith in Frank Ntilikina sta skupaj denimo metala 4:19.

Vlatko Čančar je v začetni postavi Denverja dosegel rekord sezone (11 točk), a so Nuggets doma izgubili s Charlotte Hornets (107:115). Slovenski reprezentant je odigral 19 minut in zbral še 4 skoke in 2 asistenci. Čančar po poškodbi v prvem delu sezone dobiva vse več priložnosti v zadnjih tednih. Tokrat je bil zaradi odsotnosti Aarona Gordona uvrščen v prvo postavo, kar je prvič v tej sezoni in drugič v svoji karieri, in bil razpoložen pri metu, zadel je pet od šestih poskusov iz igre, vključno z enim metom za tri točke. Prvo ime Denverja je bil znova srbski center Nikola Jokić, ki je sicer ob nekoliko slabšem metu dosegel 29 točk, ob tem dodal še 21 skokov in pet podaj, kar pa ni bilo dovolj za zmago.

Za to sta pri moštvu Charlotte Hornets poskrbela rezervista Kelly Oubre mlajši in P. J. Washington v izjemni zadnji četrtini, v kateri je gostujoče moštvo izničilo veliko prednost Denverja. Ta je v zadnjem delu tretje četrtine znašala že 19 točk (90:71), a nato v zadnji četrtini hitro skopnela, v zaključku pa je s tremi trojkami Washington poskrbel za poraz Koloradčanov. Oubre je tekom zaključil s 23 točkami kot prvi strelec gostov.

Z večinoma rezervisti v ekipi je Charlotte v zadnji četrtini uspel priti do delnega izida 38:13. Tudi po preobratu v prvih petih minutah se trener James Borrego ni odločil v igro znova poslati člane začetne peterice. »V igri sem pustil to skupino, ker se mi je zdelo, da so si zaslužili priložnost. Bili so pripravljeni in razpoloženi,« je pojasnil svojo odločitev.

Solzno slovo od Staples Centra

Los Angeles Lakers so v domači dvorani Staples Center odigrali zadnjo tekmo pred uradnim preimenovanjem kultnega domovanja, v katerem so jezerniki s pokojnim Kobejem Bryantom in Shaquillom O'Nealom spisali nekatera najslavnejša poglavja klubske zgodovine. Lakers so na parketu s pomočjo nekaterih veteranov, denimo Garyja Paytona, Byrona Scotta, Luka Waltona, Mette Sandiford-Artesta in Roberta Horryja paradirali s šestimi trofejami, ki so jih vijoličasto-zlati osvojili na parketu dvorane, ki je v mestu (p)ostala znana zgolj kot Staples. Lakers so v prvih treh sezonah po otvoritvi dvorane osvojili tri naslove, ravno toliko pa so jih osvojili do letošnjega preimenovanja oziroma prihoda novega pokrovitelja Crypto.com iz Singapurja. Poslovilne tekme Staples sicer ne bo ohranil v lepem spominu, saj so San Antonio Spurs sploh v zadnji četrtini (18:33) nadigrali jezernike za zmago s 138:110 kljub 36 točkam, 9 skokom in 6 asistencam LeBrona Jamesa, za ostroge je 30 točk in 7 skokov zbral Keita Bates-Diop.

Do novih zmag sta prišli tudi obe najboljši moštvi v ligi. Phoenix Suns so s 113:101 prišli do pete zaporedne zmage in so zdaj pri izkupičku 26:5. K zmagi sta največ prispeval Devin Booker s 30 točkami in Cameron Johnson z 21. Medtem je znova blestel prvi zvezdnik letošnje sezone Stephen Curry, ki je za novo, 25. zmago Goldena State Warriors, tokrat prispeval 46 točk v dvoboju z Memphis Grizzlies (113:104).

Četrtkovi izidi:

Dallas Mavericks : Milwaukee Bucks 95:102

(Luke Dončića ni bilo v ekipi.)

Denver Nuggets : ​Charlotte Hornets 107:115

(Vlatko Čančar 11 točk, 4 skoki in 2 asistenci v 19 minutah za Denver.)

Indiana Pacers : Houston Rockets 118:106

Orlando Magic : New Orleans Pelicans 104:110

Philadelphia 76ers : Atlanta Hawks 96:98

Miami Heat : Detroit Pistons 115:112

​New York Knicks : Washington Wizards 117:124

Phoenix Suns : Oklahoma City Thunder 113:101

Utah Jazz : Minnesota Timberwolves​ 128:116

Golden State Warriors​ : Memphis Grizzlies​ 113:104

​Los Angeles Lakers : San Antonio Spurs 110:138

Portland Trail Blazers – Brooklyn Nets (preloženo)