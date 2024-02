Z novim uspehom bi bila Sekulićeva četa z eno nogo že na EP

V nadaljevanju preberite:

Ker se bo na evropsko prvenstvo 2025 uvrstilo 24 od 32 udeležencev kvalifikacij, po trije iz vsake štiričlanske skupine, so košarkarji Slovenije in Izraela v četrtek naredili pomemben korak z zmagama nad Ukrajino in Portugalsko. Jutri ob 18. uri se bosta moštvi udarili še med seboj v Kopru in boljšemu se bo eurobasket v Latviji, na Cipru, Finskem in Poljskem že težko izmuznil. Splačalo se bo torej potruditi.

Tekmeca, ki sta doslej odigrala deset dvobojev ob trenutnem rezultatu 5:5 – izkupiček sta si razdelili tudi v kvalifikacijah za lansko SP, ko je obakrat zmagala gostujoča reprezentanca – bi se morala po prvotnem razporedu v nedeljo pomeriti v Izraelu. Zaradi vročih razmer na Bližnjem vzhodu je vlogo gostiteljice prevzela Slovenija, s tem pa celo vrsto varnostnih ukrepov. Kakšne? Kako nanje gleda selektor Aleksander Sekulić, ki sicer deluje v Rusiji, kdaj računa na okrevanje Alekseja Nikolića? Kdaj se je Klemen Prepelič spoprijateljil z vlogo organizatorja in komu namenja prednost v moštvu? Izraelci so imeli v četrtek veliko težav na gostovanju na Portugalskem. Kdo je izstopal in kako jih vidi slovenski kapetan?