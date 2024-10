Cedevita Olimpija po zmago brez trenerja, a s podporo tivolskih tribun

Ko ljubljanskim košarkarjem spodrsne na regionalnem parketu, jim evropski pokal pomaga nazaj na noge. In obratno. V taboru Cedevite Olimpije si želijo, da bi se ta niz nadaljeval vsaj še v soboto, ko v Tivoli prihajajo košarkarji Splita, ohrabreni z odmevnim skalpom Crvene zvezde. Popotnica zmajev je slabša, v Ankari je tretjo zaporedno zmago v evropskem pokalu odnesla slaba predstava v drugem polčasu.

Želje in borbene igre košarkarjem Olimpije na začetku sezone ne gre očitati, porazi gredo predvsem na račun nihanj v igri, ki so posledica neuigranosti in mestoma tudi pomanjkanja kakovosti v moštvu. Torkov poraz proti Türk Telekomu v Ankari je znova potrdil, da imajo Ljubljančani največ rezerv pod obročema, predvideni nosilec igre Derek Ogbeide se počasi prebuja v napadu, v obrambi pa še vedno zevajo vrzeli.

Đorđe Adžić bo še nekaj časa vodil Ljubljančane s klopi. FOTO: Cedevita Olimpija

V prvem polčasu so zmaji še držali ravnotežje v skoku in ostali blizu domačinom, v drugem so ujeli kar 10 odbitih žog manj od tekmeca in tekma se je prelomila. Turki so na koncu skok dobili s 40:24. »Nasprotniku smo dovolili 15 napadalnih skokov, kar je veliko preveč,« se je strinjal Đorđe Adžić, ki bo še naprej, tako kot na obeh gostovanjih v zadnjem tednu dni, nadomeščal Zvezdana Mitrovića. Glavni trener zmajev bo po manjšem operativnem posegu zaradi težav s hrbtom odsoten še nekaj časa.

Hitrost glavni adut Splita

Spodrsljaj v Ankari ne bo usoden, po kakovosti in proračunu primerljive tekmece bo treba premagovati na domačih tleh, vtis v evropskem pokalu je po slabem mesecu dni neprimerno boljši kot lani. Zmage bodo Ljubljančani zdaj morali začeti zbirati tudi v regionalnem tekmovanju, kjer so uvodne tekme pokazale, da bo boj za končnico še bolj oster kot v minuli sezoni.

7:1 v korist Olimpije znaša razmerje zmag in porazov na tekmah s Splitom, doma še niso izgubili

Minuli konec tedna je Split presenetil favorizirano Crveno zvezdo, ki je sezono začela z odmevnima zmagama v evroligi, podoben rezultat si obetajo tudi ob današnjem (16.00) gostovanju v hramu slovenske košarke, hali Tivoli, kamor se zaradi zasedenih Stožic (rokometašice Krima v ligi prvakinj gostijo Bukarešto) vračajo košarkarji. »Split igra atipično košarko z nizko postavo, zato so v napadu še bolj nevarni, v obrambi pa lahko veliko prevzemajo. Morali se bomo prilagoditi in dobro prebrati njihovo igro,« na hitre Splitčane opozarja Adžić.

Aleksej Nikolić želi v Tivoliju, ki Olimpiji vselej prinese dodatno energijo, bučno podporo s tribun. Foto Filip Barbalić

»Igrati moramo našo košarko, ki je hitra in agresivna ter z veliko energije odgovoriti motiviranim nasprotnikom. Potrebovali bomo tudi pomoč s tribun,« navijače na dvoboj z Dalmatinci vabi Aleksej Nikolić. Po spodrsljaju v uvodnem kolu tekmovanja proti FMP-ju bi bila druga zmaga v jadranski ligi dobra popotnica za Ljubljančane, ki bodo v napornem ritmu do konca oktobra odigrali še šest tekem, štiri na domačem parketu. Poznala se bo odsotnost Bryntona Lemarja, po kratkoročni zamenjavi Olimpija zaenkrat ni posegla, čeprav Gregor Glas večje minutaže ni prav dobro izkoristil. Na trgu je nekaj zanimivih imen, na naslednjega delodajalca denimo čaka reprezentant Gregor Hrovat, a v Stožicah zaenkrat ostajajo mirni …

Gregor Hrovat je že nosil dres Olimpije, trenutno pa je brez delodajalca. FOTO: Leon Vidic

Četrto kolo so v sredo uspešno otvorili košarkarji Krke, na gostovanju v Zagrebu so ugnali Cibono z 81:74 in ujeli skalp, ki bo prišel še kako prav v lovu za obstanek in mirno spomladansko končnico.