Zmagoviti večer za Dončića in Dragića

Košarkarji moštva Dallas Mavericks so po hudem boju vendarle strli odpor igralcev Minnesote Timberwolves in pred svojimi navijači slavili zmago s 110:108. Začuda pa najboljši strelec Teksašanov tokrat ni bil Luka Dončić, ampak je bil to Kanadčan Dwight Powell z 22 točkami.

Slovenski zvezdnik je k uspehu prispeval 15 točk (z metom iz igre 5:17). V 38 minutah je zadel dva od štirih prostih metov, dva od šestih poskusov za dve točki in tri od enajstih metov za tri točke. Več točk kot Dončić, ki je v statistiko vpisal še šest skokov, deset asistenc, eno ukradeno žogo in kar osem izgubljenih, sta za Dallasa zbrala tudi Američana Spencer Dinwiddie (20) in Reggie Bullock (18).

To je bila sicer prva tekma po letu 1989, na kateri je šest Teksašanov doseglo najmanj 15 točk – ob Powllu, Dinwiddieju, Bullocku in Dončiću sta jih (vsaj) toliko dodala še Američana Jalen Brunson (15) in Dorian Finney-Smith (15). Za Utah je največ točk prispeval dominikanski reprezentant Karl-Anthony Towns (22).

Goran Dragić je k zmagi Brooklyna prispeval sedem točk. FOTO: Brad Penner/Usa Today Sports

Mrežice utišale Jazz

Košarkarji moštva Brooklyn Nets, ki jih je sredi sezone okrepil Goran Dragić, pa so očitno ujeli pravi ritem. V zadnjih sedmih tekmah so nanizali kar šest zmag, od katerih so zadnjo vpisali danes, potem ko so na svojem parketu s 114:106 ugnali Utah Jazz.

Največji delež k uspehu je prispeval ameriški as Kevin Durant, ki je v 38 minutah dosegel 37 točk. Dragić se je ustavil pri sedmih točkah (za dve: 2:6, za tri: 1:5). V 32 minutah je zbral še tri skoke in sedem asistenc, statistiki pa so zabeležili tudi tri izgubljene žoge.

Najbolj razpoloženi mož pri Utahu je bil s 30 točkami Donovan Mitchell.

Drugi izidi: Charlotte Hornets : New Orleans Pelicans 106:103, Cleveland Cavaliers : Los Angeles Lakers 120:131, Detroit Pistons : Portland Trail Blazers 115:119, Philadelphia 76ers : Miami Heat 113:106, Chicago Bulls : Toronto Raptors 113:99 Houston Rockets : Washington Wizards 115:97, Oklahoma City Thunder : Boston Celtics 123:132.