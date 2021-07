Agnelli: Še vedno občudujem Čeferina, je tudi boter moje hčerke

»Prepričan sem, da bo čas razrešil nesporazum«

Aleksander Čeferin FOTO: Yves Herman/Reuters

Predsednikin nekdanji član izvršnega odbora Uefeje vnovič odprl zadevo superliga, projekt, ki je moralno propadel, pravno pa še vedno živi. Predsednikje Agnellija v tedanjih prelomnih trenutkih označil za lažnivca in kačo, saj sta tesno sodelovala, toda Italijan s figo v žepu. Agnelli zdaj očitno poskuša najti pot nazaj do Čeferina.»S predsednikom Uefe Čeferinom sva imela vselej dober odnos, še vedno ga občudujem kot osebo. Želim reči, da moraš v poslovnem okolju vedno vedeti, kaj pomeni podpisati NDA (»a non-disclosure agreement«), torej dogovor o nerazkrivanju, ki te spravi v položaj, da določenih stvari ne moreš govoriti nekomu, s katerim sodeluješ,« je pojasnil Agnelli, ki želi zgladiti odnos s Čeferinom.»Aleks ostaja oseba, ki uživa moje občudovanje in je tudi boter moje hčerke. Prepričan sem, da bo čas razrešil nesporazum, ki je nastal,« je zaključil Agnelli med predstavitvijo športnega projekta Juventusa.Spomnimo, dvanajst evropskih klubov je 18. aprila s sporočilom za javnost ustanovilo t. i. evropsko nogometno superligo , ki je po vsesplošnem uporu nogometne skupnosti hitro propadla.invztrajajo pri fantomskem projektu. Kot je dodal Andrea Agnelli, je zanj pomembno, da bi se predstavniki t. i. superlige čim prej usedli za skupno mizo z Uefo in domnevni zaplet rešili s pogovorom.