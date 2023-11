Angleški prvaki podirajo rekorde tudi pri financah

Na igrišču je bila sezona 2022/2023 za Manchester City izvrstna, osvojili so trojno krono (angleško prvenstvo, pokal in ligo prvakov), dobri rezultati pa so se poznali tudi pri njihovem poslovanju. City je objavil poročilo za obdobje od konca junija 2022 do konca junija 2023, v katerem so beležili rekordnih 818 milijonov evrov prihodkov.

To je 115 milijonov več kot v letu pred tem ali kar 16,3-odstotno povečanje v enem letu. »V sezoni 2022/23 je Manchester City dosegel nove višave, ustvaril je najboljše nogometno in komercialno leto v svoji zgodovini,« je bil zadovoljen predsednik Kaldun Al Mubarak.

Komercialni prihodki so znašali 392 milijonov evrov, prihodki od prenosov 344 milijonov, prihodki na dan tekem pa 82,5 milijona, kar je skoraj še enkrat več kot v letu pred tem. City je dobro posloval tudi na nogometni tržnici, kjer so s prodajami igralcev ustvarili 140 milijonov evrov.

Na seznamu Brand Finance Football 50 so ovrednoteni kot najboljša nogometna znamka z vrednostjo 1,7 milijarde evrov, prvo mesto so osvojili tudi na Deloittovi nogometni ligi, a to velja za sezono 2021/22, seznam za minulo sezono bo Deloitte predstavil v začetku naslednjega leta.