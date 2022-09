Atletico Madrid ob zmago, Jan Oblak ob konec tekme

Atletico Madrid je v 4. kolu španske lige v gosteh pri Realu Sociedadu remiziral z 1:1. Atletico je v San Sebastianu hitro povedel, ko je v peti minuti zadel Alvaro Morata, njegovo vodstvo pa je izničil Umar Sadiq, ki je tik pred koncem prestopnega roka za 20 milijonov evrov okrepil ekipo Reala Sociedada, zadel je v 55. minuti. V 85. minuti je iz igre moral slovenski reprezentančni vratar pri Atleticu Jan Oblak, saj je staknil poškodbo ob naletu Reinilda Mandave. Po prvih informacijah gre za poškodbo sprednje stegenske mišice.

Real Madrid je po novem sam na vrhu lestvice, potem ko je zadal prvi poraz v sezoni seviljskemu Betisu. Madridčani, ki so na štirih tekmah zbrali prav toliko zmag, so do novih treh točk prišli po zaslugi zadetkov Viniciusa Juniorja v deveti in Rodryga v 65. minuti. Pri gostih je bil v 17. minuti uspešen Sergio Canales.