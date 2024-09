Severni sosedi so zadnja ovira na poti na Slovaško

V nadaljevanju preberite:

Zanesljiva kvalifikacijska zmaga nad Ciprom je slovensko nogometno reprezentanco do 21 let utrdila na vrhu lestvice v skupini H in jo približala sanjskemu razpletu ter neposredni uvrstitvi na evropsko prvenstvo prihodnje leto na Slovaškem.

Oktobrski finiš lahko povsem spremeni zdajšnjo podobo na lestvici, saj Slovence v Avstriji čaka še »veliki finale«. »Avstrija je zelo nepredvidljiva. Edina je premagala Francijo, izgubila dve točki proti Cipru. Toda v mlajših kategorijah je pomembna organizacija in Avstrija jo ima. Ni veliko razmišljanja, to bo zadnja tekma v skupini in želim si le, da bi imel na voljo vse igralce, ki so bili fantastični doslej in v Franciji,« je pogled proti severnim sosedom usmeril dobri duh in vodja, selektor Milenko Aćimović.