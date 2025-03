Barcelona vstala od mrtvih na Metropolitanu

Še ena drama, v kateri so sodelovali nogometaši Atletica, ki so med tednom morda cello po krivici izpadli iz lige prvakov proti Real Madridu. Tudi v derbiju španske lige so ostali praznih rok, čeprav so vodili že z 2:0. Katalonci so vstali od mrtvih in s štirimi goli uprizorili popoln preobrat na Metropolitanu ter se na vrhu izenačili z Realom. To je bil prvi domači poraz za Jana Oblaka in njegove na domačem štadionu.

Jan Oblak je prejel štiri gole. FOTO: Susana Vera/Reuters

Španija, 28. kolo:

Petek:

Las Palmas – Alaves 2:2

Sobota:

Real Valladolid – Celta Vigo 0:1

Mallorca – Espanyol 2:1

Villarreal – Real Madrid 1:2

Girona – Valencia 1:1

Nedelja:

Leganes – Betis 2:3

Sevilla – Athletic Bilbao 0:1

Osasuna – Getafe 1:2

Rayo Vallecano – Real Sociedad 2:2

Atletico Madrid – Barcelona 2:4