Bayern še ni zacelil pariških ran

Leipzig zanesljiv v Bremnu

Kevin Kampl (v sredini) je bil podajalec za prvi Leipzigov gol. FOTO: Cathrin Müller/Reuters

Vodilna moštva nemškega nogometnega prvenstva so odigrale tekme 28. kroga. Vodilni Bayern se je pomeril z berlinskim Unionom in igral le neodločeno 1:1, medtem ko se je prvi zasledovalec, Leipzig, pomeril z Werderjem in zmagal s 4:1. Med seboj sta igrala četrti Eintracht in tretji Wolfsburg, na koncu pa je bil Frankfurt boljši s 4:3.Bayern je v prejšnjem krogu z zmago pri neposrednih tekmecih v Leipzigu prednost povečal na sedem točk. A sredi tedna je v težkem obračunu lige prvakov klonil proti Paris St-Germain, zaradi poškodb in okužb v ekipi pa tudi danes ni bil v najboljši postavi, sploh prvič v profesionalni karieri je priložnost dobil tudi tudi Nemec hrvaških korenin. Na drugi strani je bil motivirani Union, letos prepričljivo boljša berlinska ekipa, ki se bori za vstop v Evropo.V prvem polčasu so bili domači sicer boljši in aktivnejši, niso pa zadeli. Pri priložnostih je bil Union v prvem delu celo v prednosti, najlepšo je zapravil. Jalova premoč Bavarcev je nato v drugem polčasu vendarle dobila tudi nekaj konkretnejših odtenkov, za zadetek pa je v 68. minuti poskrbel mladi domači adut. A je natov 86. minuti dosegel izenačujoči gol in šokiral domače, ki so se morali zadovoljiti zgolj s točko.Teoretično lažje delo je imel Leipzig, saj je gostoval pri Werderju. Kampl – prejšnji teden zaradi kartonov ni smel igrati z Bayernom – in soigralci so hitro upravičili status favorita, Kampl je začel akcijo za prvi golv 23. minuti, že devet minut zatem jepovišal na 2:0.Vse dvome o zmagovalcu pa je že pred odmorom razblinil Sørloth s še enim golom. Domači so sicer znižali po uspešno izveden enajstmetrovki, toda že dve minuti zatem jepostavil končni izid.Tretji Wolfsburg je imel pred tekmo v Frankfurtu pred tekmeci na četrtem mestu štiri točke prednosti, zdaj ta znaša le še eno. Razburljivo tekmo s številnimi goli in preobrati je z golom v šesti minuti odprl Wolsburgov zvezni igralec, a je že dve minuti pozneje izenačil, potem pa je domače v vodstvo popeljalv 27.A to je bil šele začetek dogajanja, saj ježe v 46. minuti spet izenačil, potem pa stainz goloma v sedmih minutah poskrbela za navidez trdno vodstvo domačih s 4:2. Razburjenj s tem še ni bilo konec, saj je Tuta pet minut pred koncem dosegel avtogol, toda ostalo je pri zmagi Eintrachta, ki se je povsem približal tretjemu mestu.V zadnji popoldanski tekmi pa sta se Hertha Berlin in Borussia Mönchengladbach razšla z 2:2.Že v petek je Arminia Bielefeld premagala Freiburg z 1:0, zdaj se merita Stuttgart – Borussia Dortmund, v nedeljo bosta igrala zadnji in že praktično odpisani Schalke z Augsburgom ter Köln in Mainz, krog se bo končal v ponedeljek s tekmo Hoffenheim – Bayer Leverkusen.