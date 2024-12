Benjamin Šeško vnovič zadel tudi v bundesligi

Nogometaši Bayerna so po sobotni tekmi 13. kola na lestvici nemške lige povečali naskok pred tekmeci na šest točk. Premagali so Heidenheim s 4:2, najbližji zasledovalec Eintracht je igral le 2:2 z Augsburgom. Slovenski zvezdnik Benjamin Šeško je za zmago svojega Leipziga z 2:0 proti Holsteinu Kielu zadel v 27. minuti.

Leipzig se je po treh porazih in neodločenem izidu, po katerih je izgubil status prvega zasledovalca Bayerna, tokrat le vrnil z zmago. Za prvi zadetek je poskrbel Šeško, ko je po prodoru njegov prvi strel vratar Timon Weiner še ubranil, a je slovenski napadalec prišel do odbite žoge in jo poslal v mrežo za 1:0 in svoj četrti ligaški gol v sezoni.

Delo je dokončal Andre Silva, ki je v 63. minuti zamenjal Šeška, z zadetkom z bele točke v 69. minuti. Drugi Slovenec pri Leipzigu Kevin Kampl je v igro vstopil v 90. minuti. Leipzig je četrti s 24 točkami.

Po porazu v pokalu proti Bayerju sredi tedna je Bayern tokrat ugnal Heidenheim. Povsem brez težav ni šlo, za vodstvo je sicer poskrbel Dayot Upamecano (18.), a je Mathias Honsak (50.) izenačil. Hiter odgovor Jamala Musiale v 56. minuti in povišanje vodstva Leona Goretzke v 84. še nista pomenila dokončne potrditve zmage, saj je Niklas Dorsch (86.) še zapretil, a je nato v sodnikovem dodatku Musiala z drugim golom dokončno potrdil tri točke.