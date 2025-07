Pred svetovnim prvenstvom se obetajo nova pravila v nogometu

Pred prihajajočim svetovnim prvenstvom leta 2026 se nogometu morda obetajo spremembe. Po poročanju britanskega medija The Times Mednarodni odbor nogometne zveze (Ifab), zadolžen za nadzor nad pravili igre, razmišlja o spremembi treh pravil.

Spremembe predvidevajo, da bi se igra po ubranjenem kazenskem strelu prekinila, žoga pa bi bila razglašeno za »mrtvo«. To bi pomenilo, da zadetek po morebitnem odbitku ne bi veljal. Druga sprememba bi dovoljevala posredovanje tehnologije VAR v primerih napačno dosojenega kota, tretja pa posredovanje tehnologije, ko igralec neupravičeno prejme drugi rumeni karton, ki bi pomenil izključitev.

Odbor, ki ga med drugim sestavljajo sloviti trener Arsene Wenger, nekdanji igralec Luis Figo in predsednik sodniškega odbora Svetovne nogometne zveze (Fifa) Pierluigi Collina, bi tri predloge lahko predstavil na zasedanju v novembru, o njihovi potrditivi pa bi odločal marca naslednje leto. Če bi jih odbor sprejel, bi v veljavo stopili prvega junija 2026, to je pred začetkom svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi.