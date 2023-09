Bošnjaki so tekmeci, ki jih morajo premagati, naslednje, Francoze, bo težko

V nadaljevanju preberite:

Drevišnja kvalifikacijska tekma slovenske reprezentance do 21 let za evropsko prvenstvo v nogometu 2025 je zanjo prva od osmih finalnih. Pot proti Slovaški, kamor se bo neposredno uvrstil le zmagovalec skupine, drugouvrščeni pa lahko upa na dodatne kvalifikacije, se bo začela na slavni sarajevski Grbavici (18.45). Prva tekmica bo Bosna in Hercegovina.

Slovenci so v Sarajevo dopotovali z lepo popotnico. Gre za junijsko pripravljalno zmago proti Finski in še »šampionski« podvig – v zadnji tekmi prejšnjih kvalifikacij so Slovenci v Angliji premagali poznejše evropske prvake.

Bošnjaki sodijo v kategorijo tekmecev, proti katerim je treba osvojiti šest točk, če želijo Slovenci upati na drugo mesto. Toda podobno razmišljajo tudi gostitelji, ki imajo več slovenskih fantov: