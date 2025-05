Brazilec med tekmo v neutolažljiv jok; njegov rojak od posmeha do junaštva

V nogometu se poti talentiranih igralcev pogosto prepletajo in razhajajo na nepredvidljive načine. Zgodbi brazilskih nogometašev Lucasa Paquetája in Antonyja sta v zadnjem času izrazit primer tega. Oba sta v Evropo prišla z velikimi pričakovanji, njuni karieri pa sta trenutno zaznamovani s povsem različnimi izzivi in okoliščinami. Medtem ko Paquetá pri West Hamu igra pod senco resne preiskave in v strahu pred posledicami, Antony pri Real Betisu doživlja preporod po tem, ko je v Manchestru veljal za eno največjih razočaranj.

Lucas Paquetá je brez dvoma eden tehnično najbolj nadarjenih vezistov, ki igrajo v najvišji angleški ligi. Njegova eleganca, pregled nad igro in sposobnost preigravanja so nesporni. A nad njegovo kariero se že od poletja 2023 zgrinjajo temni oblaki. Takrat je angleška nogometna zveza (FA) sprožila uradno preiskavo zaradi suma kršenja pravil, povezanih s športnimi stavami. Konkretno preiskujejo sum, da naj bi Paquetá na določenih tekmah v prejšnjih sezonah (mediji so omenjali dvoboje proti Aston Villi, Leedsu in Bournemouthu) namenoma prejel rumeni karton. Sum je vzbudilo nenavadno visoko število stav, vplačanih prav na ta dogodek, sledi pa naj bi po poročanju britanskih medijev vodile v Brazilijo, celo na območje otoka, kjer je nogometaš odraščal.

Te obtožbe so izjemno resne in bi lahko, če bi bile dokazane, pomenile večletno prepoved igranja. Imele pa so že takojšen, uničujoč vpliv: prav razkritje preiskave FA naj bi bil glavni razlog, da je propadel njegov že praktično dogovorjen, izjemno donosen prestop k takratnim prvakom Manchester Cityju. Od takrat Paquetá igra pod stalnim pritiskom. Vsak prekršek, vsak karton je pod dodatnim drobnogledom.

Na nedeljski tekmi angleške nogometne lige med West Hamom in Tottenhamom (končala se je z 1:1) je v 73. minuti prišlo do čustvenega izbruha Paquetája. Po prekršku nad Mikeyjem Moorom, s katerim je zaustavil protinapad, mu je sodnik Michael Oliver pokazal rumeni karton. Kamere so nato ujele 27-letnega Brazilca, kako si z dresom briše solze. Kot poroča Daily Mail, je bil igralec vidno vznemirjen, mahal je z rokami v znak protesta in sprva ni želel pristopiti k sodniku. Soigralci so ga morali miriti, preden je pristopil k Oliverju. Kmalu zatem ga je trener Graham Potter zamenjal.

Preiskava zaradi suma kršenja stavniških pravil – konkretno domnevnega namernega prejemanja rumenih kartonov na določenih tekmah – se vleče že dolgo. Kot je prejšnji mesec poročal Mail Sport, se zaslišanje, ki se je začelo 17. marca, ni končalo v predvidenih treh tednih. Zaradi obsežnosti dokazov je zdaj prekinjeno in naj se ne bi nadaljevalo pred junijem. Ta dolgotrajna negotovost in grožnja morebitne doživljenjske prepovedi igranja, če bi bil spoznan za krivega, imata po navedbah virov blizu igralca hud psihični davek. Paquetá vseskozi vztraja, da je nedolžen.

Njegova žena Duda Fournier je v nedeljo zvečer na instagramu zapisala: »To nočno moro živimo že dve leti in moj mož je vedno močan. Želim si le, da bi ga ljudje spoštovali. Ljudje so zlobni in nepravični, ne da bi karkoli vedeli!«

Trener Potter je sicer skušal zmanjšati pomen dogodka: »Ne, ne bi rekel [da je bil dogodek na tekmi kaj posebnega]... Včasih se igralci malo razburijo, ko stvari ne gredo po njihovo... Ni problema.« A jasno je, da preiskava, ki je že uničila njegov prestop v Manchester City poleti leta 2023, močno vplivala na igralca, ki se hkrati bori za obstanek svojega kluba med angleško elito.

Antony: Od dragega mema do ljubljenca Andaluzije

Povsem drugačno vzdušje obdaja Antonyja. Njegov prihod v Manchester United iz Ajaxa poleti 2022 za osupljivih 86 milijonov funtov je pritegnilo ogromno oči, a pričakovanj ni izpolnil. Njegove predstave so bile pogosto neučinkovite. Očitali so mu pretirano zanašanje na atraktivna, a neproduktivna preigravanja; njegov značilni obrat za 360 stopinj, pogosto izveden daleč od nasprotnikovega gola (in branilcev) in brez pravega nadaljevanja akcije, je postal razširjen spletni meme – sinonim za slog brez vsebine in simbol njegovega neuspeha na Old Traffordu.

Kritike so letele tudi na njegovo predvidljivost, saj je vztrajno iskal položaj za strel z levico, ter na slabe odločitve v zaključkih napadov. Postal je tarča številnih šal in primerjav, ki so poudarjale ogromno neskladje med vrtoglavo ceno in dejanskim doprinosom na igrišču. V 96 tekmah je zbral le 12 golov in 5 asistenc. Sam je kasneje priznal, da so na njegovo formo vplivale tudi osebne težave.

Januarska posoja v španski Real Betis pa se je izkazala za odrešilno. Stran od žarometov in pritiska v Manchestru je 25-letni Brazilec pod vodstvom izkušenega Manuela Pellegrinija našel novo samozavest. Njegove predstave so precej boljše, kar kaže tudi statistika (7 golov, 4 asistence).

Še pomembneje, dosega odločilne in spektakularne zadetke. Nepozaben je bil njegov volej proti Fiorentini v polfinalu Konferenčne lige, ki je špansko ekipo postavil v dober položaj pred povratno tekmo v Firencah.

Konec tedna pa je z mojstrskim zavitim strelom z levico v zadnji minuti prinesel Betisu ključno zmago proti Espanyolu v boju za evropska mesta.

Njegove predstave so navdušile navijače Real Betisa, ki so ga hitro vzljubili. Namesto posmeha, ki ga je bil deležen v Angliji, je zdaj v Španiji deležen pohval in celo šaljive naklonjenosti. Legendarni kapetan kluba Joaquin se je pošalil, da bi ga bilo vredno »ugrabiti«, da bi ostal. Antony sam pravi, da je v Betisu srečen in da je »našel sebe«, pri čemer poudarja dobro sodelovanje s trenerjem.

Njegov preporod je pritegnil tudi zanimanje drugih klubov. Medtem ko si ga Betis želi zadržati, se omenjata predvsem Atletico Madrid in Arsenal kot možna snubca za trajni prestop. Manchester United naj bi bil pripravljen prodati za znesek med 40 in 50 milijonov evrov. Zanimanje naj bi, po poročanju nekaterih angleških medijev, izrazilo še nekaj ostalih velikanov evropskega nogometa.