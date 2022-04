Brazilija ostaja favorit, Angleže skrbi natrpan urnik premier league

Angleški selektor Gareth Southgate je po žrebu svetovnega prvenstva v nogometu, poraženi polfinalisti zadnjega mundiala in poraženi finalisti zadnjega evropskega prvenstva se bodo v skupini B pomerili z ZDA, Iranom in zmagovalcem evropskih dodatnih kvalifikacij (Wales, Škotska ali Ukrajina), spregovoril o počasnih pogajanjih za lažji razpored angleških klubov pred novembrskim začetkom mundiala.

Anglija bo turnir začela 21. novembra proti Iranu, osem dni po zadnjih tekmah premier league. Spored ligaških tekmovanj bo v sezoni 2022/23 še bolj zgoščen kot običajno, saj bo SP prvič potekalo v jesenskem terminu in se bo končalo tik pred začetkom koledarske zime.

»Te pogovore (z vodstvom premier league, op. a.) smo opozarjali tiho, v ozadju. Prepričan sem, da bodo pomagali, če bodo lahko. Na koncu pa vemo, da bo težko vsem, zato ne bomo skrivali kart. Jasno je, da je to za nas zdaj bolj ključno, tisti uvodni del tedna, ki ga bomo namenili za priprave,« je o zadnjem jesenskem kolu domačega ligaškega tekmovanja (od 12. do 13. novembra) povedal Southgate.

»V vsakem primeru bomo morali biti tukaj pet dni pred prvo tekmo, takšna so pravila turnirja. Zato bomo verjetno le preverjali poškodbe in pripravljenost, kar bo ključno. Morali bomo biti res organizirani, za prvo tekmo bi lahko ostali brez nekaterih igralcev. Sicer se govori o tem, da bomo lahko pripeljali več igralcev (26, op. .a), a v vsakem primeru bomo imeli pravo ekipo!«

Brazilski selektor Tite (v sredini) z nekdanjim reprezentantom Juliom Cesarjem na žrebu v Dohi. FOTO: Karim Jaafar/AFP

Brazilija ostaja favorit

O žrebu je še povedal: »No, vznemirljivo je, saj še nikoli nismo igrali z Iranom, nato pa so tu Združene države ... Pogosto sem se videval z Greggom (selektorjem Berhalterjem, op. a.) v zadnjem času, opravila sva nekaj dobrih pogovorov in zelo jih je izboljšal. Tretji nasprotnik bo zelo čustvena tekma, kdorkoli že bo. Vsi vemo, da so naše misli z Ukrajino in videli bomo, če bodo sploh lahko igrali ali ne. Seveda pa smo na nedavnih turnirjih že izkusili igranje z britanskimi ekipami. To so res unikatne tekme, ko forma prav nič ne odloča.«

Po žrebu prvi favorit za končno zmago ostaja Brazilija, Caesars Sportsbook ji je denimo pripisal kvoto 5, sledijo Francija (5,5), Anglija (6), Španija (7,5), Nemčija (10), Argentina (11), Belgija in Portugalska (obe po 12). Največji avtsajder je morda malce presenetljivo Kostarika (1500), ki se sicer še ni uvrstila na zaključni turnir.